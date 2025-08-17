Cómo quitar el mal olor de la heladera y del freezer sin usar productos químicos

Heladera La limpieza de la heladera y el freezer debe realizarse al menos una vez al mes.

¿Cómo quitar el mal olor de la heladera y del freezer?

El primer paso será retirar todos los alimentos que tengas almacenados en la heladera y en el freezer. Aprovecha este paso para revisar el estado de los alimentos, sus fechas de vencimiento, etc. También puedes ordenar la comida y los productos usando recipientes con tapa o bolsas herméticas para que no se acumulen hongos, moho, etc.

El siguiente paso será tomar un trapo o ballerina y mojarlo en agua caliente. Usando este trapo, comienza a retirar en la heladera restos de comida, pegotes, grasa, etc. Repite este paso cuantas veces sea necesario (recuerda hacer este paso con la heladera desenchufada). No te aconsejamos utilizar productos químicos, ya que si no los retiras bien, luego impregnarán todos los alimentos.

Además, es importante destacar que, una vez terminado este paso, deberás dejar la heladera y el freezer con sus puertas abiertas para que no se acumule humedad.

Si tu freezer acumuló mucho hielo, esta es la mejor oportunidad para retirarlo. Por elo general, en la puerta del freezer suele venir una especie de espátula que sirve para quitar el hielo.

Limpiar heladera Recuerda limpiar la heladera por fuera.

Recuerda limpiar la heladera y el freezer por fuera. Puedes realizar este paso con un trapo humedecido en agua caliente. Te aconsejamos revisar la parte trasera del electrodoméstico, ya que es posible que haya acumulado pelusas, grasa y polvo.

El truco definitivo que hará que tu heladera no acumule mal olor es colocar un bowl o recipiente pequeño (puede ser en la puerta o en alguno de los estantes) con café en granos. El café absorberá los olores desagradables. Después de 24 horas, revisa si el olor ha desaparecido. Si es necesario, puedes repetir el proceso.