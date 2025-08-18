El limón es una de las frutas más consumidas, y son muchas las personas que lo utilizan para lograr beneficios que van más allá de la alimentación. En este sentido, uno de los planos más utilizados es el de la limpieza de distintas partes en casa.
Las ventanas pueden ser consideradas uno de los puntos más vulnerables de una casa en términos de limpieza e infección, y es por eso que el limón debe rociarse en las mismas para evitar problemas.
Fundamentalmente, esta tarea es recomendada en el mundo de la limpieza, como se dijo. Sucede que el ácido cítrico del limón ayuda a disolver la suciedad y las manchas, dejando los vidrios limpios y sin marcas.
También es un truco útil para la desinfección en casa. Las propiedades antibacterianas del limón ayudan a eliminar gérmenes y bacterias que puedan estar presentes en los vidrios.
Una vez finalizado todo, la fragancia del limón queda impregnada más allá de las ventanas, eliminando olores desagradables y contribuyendo incluso en la mejora del estado de ánimo.
Como si fuera poco, al rociar los vidrios con jugo de limón y luego pulirlos con un paño seco, se puede lograr un brillo adicional. Además, si bien es poco efectivo, también puede ser usado para repeler insectos que pueden aparecer en casa.
A la hora de rociar limón en las ventanas en casa, hay una serie de consejos que debes de tener en cuenta. De lo contrario, no podrás lograr los beneficios ya explicados.