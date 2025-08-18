También es un truco útil para la desinfección en casa. Las propiedades antibacterianas del limón ayudan a eliminar gérmenes y bacterias que puedan estar presentes en los vidrios.

Una vez finalizado todo, la fragancia del limón queda impregnada más allá de las ventanas, eliminando olores desagradables y contribuyendo incluso en la mejora del estado de ánimo.

Como si fuera poco, al rociar los vidrios con jugo de limón y luego pulirlos con un paño seco, se puede lograr un brillo adicional. Además, si bien es poco efectivo, también puede ser usado para repeler insectos que pueden aparecer en casa.

Consideraciones a tener en cuenta

A la hora de rociar limón en las ventanas en casa, hay una serie de consejos que debes de tener en cuenta. De lo contrario, no podrás lograr los beneficios ya explicados.