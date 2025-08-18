El jugo de limón puede ser utilizado para limpiar las ventanas de casa 

El limón es una de las frutas más consumidas, y son muchas las personas que lo utilizan para lograr beneficios que van más allá de la alimentación. En este sentido, uno de los planos más utilizados es el de la limpieza de distintas partes en casa.

Las ventanas pueden ser consideradas uno de los puntos más vulnerables de una casa en términos de limpieza e infección, y es por eso que el limón debe rociarse en las mismas para evitar problemas.

Por qué recomiendan rociar limón en las ventanas de casa

Fundamentalmente, esta tarea es recomendada en el mundo de la limpieza, como se dijo. Sucede que el ácido cítrico del limón ayuda a disolver la suciedad y las manchas, dejando los vidrios limpios y sin marcas.

También es un truco útil para la desinfección en casa. Las propiedades antibacterianas del limón ayudan a eliminar gérmenes y bacterias que puedan estar presentes en los vidrios.

Una vez finalizado todo, la fragancia del limón queda impregnada más allá de las ventanas, eliminando olores desagradables y contribuyendo incluso en la mejora del estado de ánimo.

Como si fuera poco, al rociar los vidrios con jugo de limón y luego pulirlos con un paño seco, se puede lograr un brillo adicional. Además, si bien es poco efectivo, también puede ser usado para repeler insectos que pueden aparecer en casa.

Consideraciones a tener en cuenta

A la hora de rociar limón en las ventanas en casa, hay una serie de consejos que debes de tener en cuenta. De lo contrario, no podrás lograr los beneficios ya explicados.

  • Evita usar jugo de limón puro en superficies delicadas, ya que el ácido puede dañarlas. Siempre dilúyelo con agua.
  • Si tienes dudas sobre la reacción de la superficie al jugo de limón, pruébalo en una pequeña área poco visible antes de aplicarlo en toda la superficie.
  • Para una limpieza más profunda, puedes agregar bicarbonato de sodio a la mezcla de limón y agua.

