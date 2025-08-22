Colocar bolsas de lavanda en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Más allá del aroma, este truco casero es efectivo para prevenir malos olores y repeler la presencia de algunos insectos que pueden ser dañinos, como las polillas.

Esta alternativa natural, que permite el ahorro y evita el uso de los costosos productos químicos, no debe ser utilizada directamente en la ropa, ya que puede dejar manchas.

ropa, lavanda Evita el contacto directo de tu ropa con la planta de lavanda, ya que se pueden generar manchas

Además del lavarropas, el truco de colocar bolsitas con lavanda puede ser llevado a cabo en los cajones de tu armario, con tal de gozar de los mismos beneficios ya mencionados.

Lavar la ropa con sal: por qué recomiendan hacerlo

Si no quieres usar la lavanda en tu lavarropas, otro de los elementos caseros que puedes implementar es la sal, reconocida también por los grandes beneficios que otorga.

Las propiedades de la sal ayudan a potenciar los efectos y la acción del detergente, previniendo que la ropa se decolore y pierda su forma original dentro del lavarropas. Por otra parte, también puede servir para fijar colores y eliminar manchas.

Ya lo sabes, si quieres sumar ingredientes caseros para lavar tu ropa, la sal aparece como una de las opciones más beneficiosas y altamente recomendadas, puesto que incluso puedes aplicarla de diversas maneras, al igual que la lavanda.