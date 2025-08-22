Inicio Sociedad Lavanda
Colocar bolsas de lavanda en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La lavanda es una de las plantas que puede complementarse con el detergente tradicional. ¿Cuáles son los beneficios de colocarla dentro del lavarropas?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Colocar bolsitas con lavanda en tu lavarropas puede elevar la calidad del lavado en múltiples sentidos

Uno de los elementos caseros más utilizados para lavar la ropa de manera casera, agregando el detergente tradicional, es la lavanda. Justamente, esta planta es altamente recomendada por una serie de beneficios que van más allá del aroma.

La manera de colocar la lavanda en el lavarropas puede ser variada, e incluso hay elementos comerciales que vienen integrados con la misma. Sin embargo, una de las mejores maneras es la de colocar bolsitas con la planta.

La lavanda es una planta que puede aportar grandes beneficios

Por qué recomiendan colocar bolsas de lavanda en el lavarropas

Como la lavanda expulsa un aroma que puede ser fresco y duradero, se recomienda el truco casero de colocarla en bolsas y programar un lavado normal en el lavarropas.

Más allá del aroma, este truco casero es efectivo para prevenir malos olores y repeler la presencia de algunos insectos que pueden ser dañinos, como las polillas.

Esta alternativa natural, que permite el ahorro y evita el uso de los costosos productos químicos, no debe ser utilizada directamente en la ropa, ya que puede dejar manchas.

Evita el contacto directo de tu ropa con la planta de lavanda, ya que se pueden generar manchas

Además del lavarropas, el truco de colocar bolsitas con lavanda puede ser llevado a cabo en los cajones de tu armario, con tal de gozar de los mismos beneficios ya mencionados.

Lavar la ropa con sal: por qué recomiendan hacerlo

Si no quieres usar la lavanda en tu lavarropas, otro de los elementos caseros que puedes implementar es la sal, reconocida también por los grandes beneficios que otorga.

Las propiedades de la sal ayudan a potenciar los efectos y la acción del detergente, previniendo que la ropa se decolore y pierda su forma original dentro del lavarropas. Por otra parte, también puede servir para fijar colores y eliminar manchas.

Ya lo sabes, si quieres sumar ingredientes caseros para lavar tu ropa, la sal aparece como una de las opciones más beneficiosas y altamente recomendadas, puesto que incluso puedes aplicarla de diversas maneras, al igual que la lavanda.

