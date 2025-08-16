Inicio Sociedad Jazmín
Por qué deberías hervir flores de jazmín con lavanda y para qué sirve

Si tu jardín tiene un jazmín y una lavanda, deberías aprovechar sus flores para llevar a cabo este truco. Es una idea que utilizaban las abuelas

Paula García
Paula García
¿Qué sucede si hierves jazmín y lavanda? En este artículo te contamos. Imagen: Redacción Diario Uno

¿Qué sucede si hierves jazmín y lavanda? En este artículo te contamos. Imagen: Redacción Diario Uno

Si eres fan de los DIY, Do It Yourself o Hágalo Usted Mismo, en este artículo te enseñamos cómo aprovechar las flores del jardín para un truco útil para el hogar. Los ingredientes principales de esta receta son jazmín y lavanda, pero puedes agregar cualquier otra flor que te guste.

El jazmín es una de las plantas aromáticas con flor más cautivadoras, debido a su perfume intenso y su elegancia en el jardín. De hecho, sus flores son muy utilizadas en la perfumería y la aromaterapia.

En el caso de la lavanda, sucede algo parecido, ya que también es una planta que desprende una fragancia poderosa. Sus flores se emplean en productos de belleza y dermocosmética, por sus efectos calmantes tanto para la mente como el cuerpo.

En este contexto, te enseñamos a hacer tu propio ambientador casero utilizando jazmín y lavanda. Así, tu hogar conseguirá un perfume natural, fresco y ligeramente dulce, creando un ambiente acogedor y confortable.

lavanda y jazmín
La lavanda y el jazm&iacute;n aportan un perfume fresco y floral a tu hogar. Imagen: Redacci&oacute;n Diario Uno

La lavanda y el jazmín aportan un perfume fresco y floral a tu hogar. Imagen: Redacción Diario Uno

Si bien existen múltiples ambientadores en el mercado, los aromatizantes hechos en casa son una opción natural, económica y libre de químicos para mantener el aire limpio y perfumado. Además, cada quien puede crear su propio perfume personalizado, con sus ingredientes favoritos.

Ambientador de jazmín y lavanda

Para hacer este perfume casero tienes que conseguir diez flores de lavanda y ocho flores de jazmín o gardenia. Si tienes en casa puedes usarlas frescas, de lo contrario puedes comprar flores secas.

Pon una olla o cacerola mediana a hervir con 3/4 de agua. Coloca las flores y deja la preparación a hervir. A medida que el agua comience a calentarse, el jazmín y la lavanda desprenderán su aroma y llenarán tu hogar de un aroma floral y fresco. Si quieres, puedes agregar las flores perfumadas que más te gusten, o incluso algún aceite esencial aromático para potenciar el perfume.

Otros ambientadores caseros

Hervir estas flores no es la única forma de crear un aromatizante casero. A continuación, te dejamos otras recetas que puedes probar en tu hogar.

  • Centro de mesa aromático: coloca las flores de jazmín y lavanda en un cesto de mimbre o plato en grandes proporciones, para que el aroma cubra toda la estancia. Aporta aroma y estilo a la vez.
flores secas
Puedes probar estas ideas con varios tipos de flores secas. Imagen: Pexels

Puedes probar estas ideas con varios tipos de flores secas. Imagen: Pexels

  • Saquitos aromáticos: puedes meter tus flores y hojas secas en pequeñas bolsitas de tela que tengas en casa. Resulta una idea genial para aromatizar tus cajones y armarios o incluso lo puedes esconder bajo la almohada.

Ahora sabes todo lo que tienes que hacer para conseguir que tu casa tenga un perfume fresco y huela bien de manera natural.

