Por qué deberías hervir flores de jazmín con lavanda y para qué sirve

En este contexto, te enseñamos a hacer tu propio ambientador casero utilizando jazmín y lavanda. Así, tu hogar conseguirá un perfume natural, fresco y ligeramente dulce, creando un ambiente acogedor y confortable.

lavanda y jazmín La lavanda y el jazmín aportan un perfume fresco y floral a tu hogar. Imagen: Redacción Diario Uno

Si bien existen múltiples ambientadores en el mercado, los aromatizantes hechos en casa son una opción natural, económica y libre de químicos para mantener el aire limpio y perfumado. Además, cada quien puede crear su propio perfume personalizado, con sus ingredientes favoritos.

Ambientador de jazmín y lavanda

Para hacer este perfume casero tienes que conseguir diez flores de lavanda y ocho flores de jazmín o gardenia. Si tienes en casa puedes usarlas frescas, de lo contrario puedes comprar flores secas.

Pon una olla o cacerola mediana a hervir con 3/4 de agua. Coloca las flores y deja la preparación a hervir. A medida que el agua comience a calentarse, el jazmín y la lavanda desprenderán su aroma y llenarán tu hogar de un aroma floral y fresco. Si quieres, puedes agregar las flores perfumadas que más te gusten, o incluso algún aceite esencial aromático para potenciar el perfume.

Otros ambientadores caseros

Hervir estas flores no es la única forma de crear un aromatizante casero. A continuación, te dejamos otras recetas que puedes probar en tu hogar.

Centro de mesa aromático: coloca las flores de jazmín y lavanda en un cesto de mimbre o plato en grandes proporciones, para que el aroma cubra toda la estancia. Aporta aroma y estilo a la vez.

flores secas Puedes probar estas ideas con varios tipos de flores secas. Imagen: Pexels

Saquitos aromáticos: puedes meter tus flores y hojas secas en pequeñas bolsitas de tela que tengas en casa. Resulta una idea genial para aromatizar tus cajones y armarios o incluso lo puedes esconder bajo la almohada.

Ahora sabes todo lo que tienes que hacer para conseguir que tu casa tenga un perfume fresco y huela bien de manera natural.