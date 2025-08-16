ANSES bono extraordinario con aumento La Prestación por Desempleo de ANSES es un beneficio económico dirigido a trabajadores en relación de dependencia que han sido despedidos sin justa causa, o bien han finalizado su contrato de trabajo.

ANSES activa el 22 de agosto el pago de $322.000 para estos beneficiarios

ANSES comenzará el viernes 22 de agosto con el pago de esta ayuda económica que tiene como objetivo de asistir a las personas sin empleo que cumplan ciertos requisitos y se registren, ya sea online o presencial, en el organismo a cargo de Fernando Bearzi.

El monto del bono de la Prestación por Desempleo, que entrega todos los meses ANSES, varia dependiendo de los aportes que realizó cada trabajador. Además, el mismo tiene un tope máximo establecido por el último aumento que sufrió el Salario Mínimo Vital y Móvil. En agosto el monto del SMVM asciende a $322.200 y no puede ser menor a los $161.000.

ANSES Quienes cobran 2 El seguro por desempleo es una herramienta a través de la cual se propone contrarrestar la caída abrupta de ingresos generada por la pérdida involuntaria del empleo, reducir el riesgo al desaliento y ayudar a la búsqueda y selección de un nuevo trabajo.

Si un trabajador en relación de dependencia (comprendido en la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013) fue despedido sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas, puede solicitar la Prestación por Desempleo en ANSES.

En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del salario mínimo, vital y móvil vigente ni superior al 100%

Toda persona que quiera cobrar el subsidio por desempleo debe tener a mano el DNI, original y copia, la documentación que compruebe el desempleo reciente y luego acudir a una oficina de ANSES o ingresar la solicitud a través de Mi ANSES.

ANSES: quiénes pueden cobrar el subsidio por desempleo

Esta ayuda económica que entrega ANSES está destinada a todos aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin una justa causa, o porque se les terminó su contrato o por causas externas que estén estipulados dentro de la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013.

En el caso de los trabajadores permanentes, ANSES señala que, para recibir la prestación por desempleo, deben tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

En tanto, los eventuales o por temporada tienen que haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

ANSES: calendario de pago de Prestación por Desempleo en agosto 2025

ANSES da a conocer en su página web el calendario completo de los pagos a los correspondientes beneficiarios.

Fechas de pago de Desempleo Plan 1