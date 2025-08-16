La Policía cerró un minimarket que es punto de encuentro de motociclistas stunt

Policía móviles Seguridad Hubo operativos policiales en horas de la noche. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Los operativos de la Policía de Mendoza

La Policía de Mendoza desplegó controles en la zona del parque Canota y el estadio Arena Maipú, así como en intersecciones de Capital. En el primer departamento procedió al cierre de un minimarket frecuentado por grupos de motociclistas que practican stunt, una disciplina extrema basada en acrobacias y maniobras de alto riesgo.

El operativo en Maipú se desarrolló entre la medianoche y las 3.30 en la zona del parque Canota y el Arena Maipú. Allí, la Policía identificó a 105 personas y controló 78 vehículos, entre automóviles y motocicletas. El procedimiento dejó como saldo la aprehensión de tres personas, la retención de dos motos y la confección de dos actas por infracciones de tránsito.

Además se dispuso el cierre de un minimarket que vendía alcohol en plena veda. El lugar es conocido por ser un punto de encuentro de grupos de motociclistas simpatizantes del stunt, que suelen reunirse allí antes de dirigirse a distintas locaciones de la zona.

Ciudad: seis personas aprehendidas

El otro despliegue fue en diferentes intersecciones del centro mendocino. En este operativo, el personal identificó a 458 personas e inspeccionó aproximadamente 300 vehículos, entre autos, motos y colectivos. Además, seis personas fueron aprehendidas y se labraron cinco actas por infracciones de tránsito.

Los puestos de control se establecieron en diversos cruces, como Mitre con Mosconi, España, Estrada y Videla Correa; Patricias Mendocinas con Ameghino y Bogado; San Martín con Estrada, Mosconi y Coronel Díaz; La Plata y 9 de Julio, Gutenberg y 9 de Julio, 25 de Mayo y Bogado, Pellegrini y Perú, esta última con Damián Hudson y Mosconi, y Rubilar y Fader.

Fuente: Ministerio de Seguridad.