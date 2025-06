Stunt: la pasión peligrosa que crece en los barrios populares de Mendoza

Embed - Stunt: la peligrosa pasión que crece en los barrios populares de Mendoza

Esta actividad, cuyo origen se remonta a Estados Unidos en la década del '60 y también tuvo auge en los '80, fue creciendo en popularidad en Colombia durante la época de los narcos de Pablo Escobar y, con el tiempo, se profesionalizó en Europa, Norteamérica y algunos países latinoamericanos. Incluso llegó al cine.

Con la llegada de las redes sociales, el stunt se expandió a otros países y, finalmente, caló en Argentina.

El origen y crecimiento de Paraguay Stunt en Mendoza

En Mendoza, el fenómeno cobró fuerza con la creación en 2021 de Paraguay Stunt, una comunidad que comenzó organizando encuentros en el barrio Paraguay y "caravanas" a distintos puntos turísticos, como Potrerillos.

"Comencé vendiendo calcomanías relacionadas a las motos, después armé una página de Instagram. Desde ahí subía fotos, cada uno podía subir una a su historia de Instagram y yo las compartía. Pasé de cero a cien seguidores en poco tiempo. Yo estaba en shock, seguían a la página 100 personas reales que te siguen por lo que te gusta".

Stunt.jpg La página Paraguay Stunt se convirtió en referente de la disciplina con más de 55 mil seguidores en sus redes sociales.

Hoy, Paraguay Stunt cuenta con aproximadamente 55 mil seguidores en esa red social y mantiene como punto de encuentro el barrio Paraguay, en Guaymallén. En una entrevista realizada por Diario UNO, el joven referente de la página pidió mantener en reserva su identidad y que no lo identifiquen en esta nota.

Sobre todo, porque el artículo 193 bis del Código Penal establece que realizar pruebas de velocidad o destreza con vehículos, sin autorización de la autoridad competente, puede acarrear una pena de seis meses a tres años de prisión y la inhabilitación para conducir por el doble del tiempo de la condena. Esto aplica tanto a los conductores como a los organizadores de dichas pruebas y competencias callejeras.

Practicar stunt tiene una recompensa social en el barrio

¿Por qué arriesgan su vida de esta forma? Ensaya dos respuestas. La primera es la más irracional: "La moto es una pasión y, como tal, no tiene una explicación lógica de por qué nos gusta tanto; lo tenemos en la sangre".

La segunda respuesta, más reflexiva, reconoce un factor social y de estatus. "En un barrio donde el estigma social es fuerte, de cara a los demás tener una moto y practicar stunt tiene su estatus. Los pibes lo saben. Hay trucos que te hacen sobresalir y los demás te reconocen por eso", afirmó.

Embed - El deporte extremo que gana terreno en los barrios populares de Mendoza

"Aunque quien se cree más por subirse a una moto y hacer maniobras no entendió nada de la disciplina. No sos más que nadie por hacer eso. Solo estás practicando algo que te gusta", deslizó.

"Que alguien te halague la moto porque le hiciste una inversión en plata a la moto o le pusiste algo vistoso, es algo que te hace sentir valorado", continuó.

La otra inversión que le da un plus a tu nombre ante los ojos de los demás, es la inversión en tiempo para "sacar" nuevos trucos y la inversión en vida. Porque, en definitiva, subir la rueda delantera para andar en una sola, mientras se retira una mano del manubrio y se hace rozar la patente contra el asfalto, va en contra de la manera en que una moto fue diseñada. Es una práctica que puede salir cara, pero que, ante los ojos de sus pares varones, o una de las tantas espectadoras, tiene su recompensa.

Bronca por el estigma social

Mientras en países como Estados Unidos, Colombia y algunas partes de Europa la disciplina del stunt alcanzó un nivel de profesionalización, en Argentina -lamentó el entrevistado- "nos tratan de delincuentes y la verdad es que todos los pibes trabajamos y tenemos todos los papeles de los vehículos al día".

"Es una bronca que tenemos, porque no molestamos a nadie. Buscamos la calle más alejada y nos aseguramos de tener nosotros el control de que no va pasar algo, o que alguien se va a caer. Primero está la seguridad de uno y ahora el tercero que nos está viendo o que está circulando", explicaron en el grupo.

Stunt (1).jpg Paraguay Stunt, la cuenta de Instagram que invita a sumarse a caravanas de motocicletas.

Reconocen que el problema está cuando organizan las caravanas, es decir, cuando llaman a los jóvenes a llegar a un punto X, como por ejemplo, Potrerillos, para allí realizar las piruetas.

"Nosotros pedimos que respeten las normas de tránsito, pero la verdad es que va mucha gente, hemos juntado hasta 500 personas, y no podemos controlar uno por uno. A esos tratamos de sacarlos, pero es difícil cuando la convocatoria es tan abierta y vienen gente de todo tipo," admiten.

La moto como forma de "diversión" y de trabajo

Mientras en gran parte del mundo se habla de fútbol, en esta populosa barriada el tema son las motos. Las dos ruedas representan un sentido de "adrenalina y libertad", un "algo en el pecho que te da serotonina". Creen que hay más de 500 personas, de distintos barrios, que practican esta actividad.

En este lugar, la moto es "diversión" pero también es la posibilidad de una movilidad social ascendente que se dificulta por las condiciones materiales en las que nacieron. "Durante el día, la mayoría que nos juntamos a hacer stunt en el barrio usamos las motos para laburar. Te diría que el 75% trabaja en Pedidos Ya", afirmó uno de ellos.

En esta cultura, predominan los hombres, aunque algunas mujeres van haciéndose su lugar, y algunos hacen una analogía para describir su pasión. "Quizás, el momento de la mujer, por así decirlo, es ir al spa. El momento del hombre es lavar la moto o el auto, tomarse una coca y compartir un rato. Y más que nada, el stunt es eso: compartir con el otro, sea quien sea, sin importar la cara o el bolsillo".

Para sus referentes, la subcultura del stunt te da un lugar de pertenencia

Como en toda subcultura, el mundo del stunt tiene su propia jerga y una forma particular de entender el mundo y de sentir que pertenecen a algo más grande. Los referentes de esta actividad en Mendoza creen que "el stunt es una forma sana de conocer a otras personas".

Stunt (3).jpg El fenómeno del Stunt creció en Argentina a través de las redes sociales.

Según sus palabras, "para nosotros, el stunt, primero que nada, como pasa en toda actividad que involucra motos, es empatía con el otro. Porque pasa mucho que te encontrás con alguien que no conocés y, en ese momento, si se le pinchó una rueda o necesita ayuda, nosotros vamos y le tendemos una mano. Eso nos une".

"Conocés a muchísima gente nueva, de todos los barrios. Entonces, sirve como un lugar para que los pibes se conozcan y hagan amigos. Capaz se motivan con las motos. Es como en el fútbol -continuaron- cuando se habla de que 'un pibe en el potrero, es un pibe menos que está en la calle'. Acá pasa lo mismo, no vas a estar drogándote un rato antes de hacer stunt, es imposible, capaz es la posibilidad para que un chico se aleje por un rato de las drogas o que encuentre otra forma de vivir".

Stunt (5).jpg

Pero, claro, no siempre se respeta el cuidado del resto. La mujer que envió el audio hacía una denuncia básica, que cualquier sociedad debería tener en cuenta. En los videos se puede ver cómo integrantes de estas mismas caravanas iban amenazando a los automovilistas que los filmaban. También otros haciendo "willy" en plena ruta, entre autos, que nada tenían que ver con la actividad.

Incluso, en uno de estos eventos, ocurrió un hecho lamentable: un motociclista chocó con un automóvil mientras levantaba su moto y se dio a la fuga. Y, en un caso extremo, en Mar del Plata, una de estas juntadas terminó con una víctima fatal el sábado, cuando un auto, intentando esquivar a los participantes, atropelló a varios integrantes de la caravana.

Supuestamente, según los referentes de la actividad en Mendoza, esto está "mal visto" en el mundo del stunt y se desligan por completo de ellos.

La ilusión de un lugar cerrado para practicar Stunt

"Lo que nosotros queremos es un lugar cerrado donde podamos practicar nuestras acrobacias, con ambulancias disponibles en caso de que pase algo, y donde podamos evitar molestar a los vecinos con los ruidos. No importa que lo paguemos nosotros", explicaron.

El modelo al que apuntan es el de Salta, donde los jóvenes tienen un espacio para practicar sus acrobacias, con horarios regulados y reglas estrictas de seguridad.

"Cuando empezamos con Paraguay Stunt, también queríamos juntar a los chicos en un lugar fijo, para que no estemos repartidos por todos lados y que no haya diferentes juntadas en distintas esquinas. Así, empezamos a hacer las juntadas en el barrio y elegimos una calle que no molesta a nadie", explicaron.

La otra cara: maniobras peligrosas en rutas y amenazas

No todo es color de rosa en este mundillo y hay un lado B: practicar esta actividad en la calle puede matar a cualquiera. Las quejas que llegaron a esta redacción de la última caravana realizada el 2 de abril giraron, sobre todo, porque los jóvenes hacían "willy" en plena ruta, sobrepasaban de forma peligrosa al resto de automovilistas, amenazaban a quienes los filmaban y ocupaban todo el ancho del camino.

Embed - Los "riders" ocupan la doble mano de la ruta camino a Cacheuta

Los oyentes de Radio Nihuil se quejaron duramente en mensajes. Por ejemplo, uno de ellos aseguró que se tuvo que tirar a la banquina porque "iban más de 100 motos, muchas más, motos chicas, de a dos personas, haciendo willy y se metían entre los autos. Nos echaban las motos encima porque ocupaban las dos manos".

"Estoy subiendo para Potrerillos, cruzando la zona de Agua de las Avispas. Vienen bajando 100 motos o más. Se me tiraron encima y la Policía no les dice nada", dijo otro testigo.

En tanto, en Diario UNO más de 200 personas dejaron mensajes de indignación en las notas: "Una vergüenza. Haciendo willy en la ruta camino a Cacheuta, en filas de 4. Ninguna presencia policial. Irresponsabilidad total!!".

"Deberían controlar la documentación en control policial de Blanco Encalada y otro sobre la ruta 7. Pero rara vez hay policias ahí...", comentó otra persona.

Las maniobras básicas y el empuje del RKT para enraizar el Stunt en Argentina

Según el diario especializado en motos Aprilia, hay tres maniobras básicas:

Burnout, es decir, quemar la cubierta trasera. En general, es uno de los primeros trucos que se aprenden para afianzarse y generar confianza de cara a maniobras más peligrosas

Wheelie, o popularmente conocido como "willy": Levantar la rueda delantera mientras la rueda trasera va en movimiento.

Escorpión: El piloto pone la pierna en la parte trasera, levantando la moto hacia adelante.

Luego, con las redes sociales y exponentes de la cultura popular como el cantante de RKT "El Noba" (quien murió haciendo stunt sin casco) se fue extendiendo a otros países como Argentina, Chile y Uruguay.

En nuestro país no es un deporte como tal porque ni la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo ni la Federación Argentina de Motociclismo la reconocen. Tampoco existe ninguna escuela o lugar de formación. Los jóvenes copian los que hacen otros por videos de Youtube y luego prueban lo que ven en sus motos, que muchas veces no están en las mismas condiciones que lo que ven por las pantallas.