Un jefe policial terminó grave tras baleado en una discusión de trapitos

policia baleado cordoba La puerta del comercio donde el policía terminó baleado.

El estado de salud del policía baleado en Córdoba

Pese a que tenía intenciones de calmar el conflicto entre los trapitos, el comisario fue agredido por uno de los sujetos. En ese momento fue que se le cayó su arma reglamentaria, según indicaron vecinos que presenciaron toda la violenta secuencia y hablaron con la Agencia Noticias Argentinas.

Pese a que todavía restan conocer detalles del hecho, en medio de la disputa el agente de la Policía de Córdoba recibió un disparo en la espalda que le afectó un pulmón, por lo que fue trasladado de manera inmediata al Policlínico Policial y luego al Hospital de Urgencias, donde quedó internado en delicado estado de salud.

Desde el medio cordobés El DoceTv señalaron que todavía no trascendieron detenciones relacionadas con el caso del policía baleado, aunque el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, destacó que ya están identificados los autores de la pelea.