Un policía de Córdoba está internado en grave estado luego de ser baleado durante una pelea de trapitos. Las primeras versiones sobre el hecho de sangre reconstruyeron que la víctima, que es comisario inspector pero en ese momento se encontraba de civil, intentó separar a los involucrados en la riña cuando se le cayó el arma reglamentaria y recibió un disparo por la espalda durante el forcejeo.
Un jefe policial terminó grave tras baleado en una discusión de trapitos
Estaba de civil cuando intentó separar a los involucrados, se le cayó el arma reglamentaria y terminó baleado por la espalda durante el forcejeo
El hecho sucedió el martes pasado en horas de la noche en la avenida Fuerza Aérea 1800, dentro de Córdoba Capital. En ese lugar, el efectivo policial identificado como Rubén Brandán que estaba de civil, alertó que un grupo de trapitos se estaban peleando en plena vía pública.
El conflicto entre los cuidacoches nación en la disputa por el espacio donde podía trabajar cada uno de ellos. Al notar la violenta situación, el policía decidió interceder para evitar que pase a mayores pero se terminó llevando la peor parte.
El estado de salud del policía baleado en Córdoba
Pese a que tenía intenciones de calmar el conflicto entre los trapitos, el comisario fue agredido por uno de los sujetos. En ese momento fue que se le cayó su arma reglamentaria, según indicaron vecinos que presenciaron toda la violenta secuencia y hablaron con la Agencia Noticias Argentinas.
Pese a que todavía restan conocer detalles del hecho, en medio de la disputa el agente de la Policía de Córdoba recibió un disparo en la espalda que le afectó un pulmón, por lo que fue trasladado de manera inmediata al Policlínico Policial y luego al Hospital de Urgencias, donde quedó internado en delicado estado de salud.
Desde el medio cordobés El DoceTv señalaron que todavía no trascendieron detenciones relacionadas con el caso del policía baleado, aunque el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, destacó que ya están identificados los autores de la pelea.