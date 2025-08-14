ANSES aumento bonos Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

ANSES: a cuánto se van los tres bonos extraordinarios en septiembre con el nuevo aumento

ANSES ya sabe que el aumento de las jubilaciones, pensiones, asignaciones y diferentes planes sociales en septiembre del 2025 promediará el 1,9%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Las Asignaciones de Pago Único (APU) tendrán una nueva suba en sus montos finales. Estos tres bonos extraordinarios, que solamente cobran un grupo particular de beneficiarios, se clasifican en matrimonio, nacimiento y adopción.

ANSES-bonos-extraordinarios-enero-1.jpg Las Asignaciones de Pago Único (APU) de ANSES son ayudas económicas que se otorgan a familias que experimentan cambios importantes en su núcleo familiar, como el nacimiento, adopción o matrimonio de un hijo.

Con un porcentaje de inflación del 1,9%, las Asignaciones de Pago Único en septiembre del 2025 quedarán de la siguiente manera:

Por Nacimiento: $67.078,73 (en agosto es de $65.828)

(en agosto es de $65.828) Por Matrimonio: $100.440,79 (en agosto es de $98.568)

(en agosto es de $98.568) Por Adopción: $401.074,32 (en agosto es de $393.596)

El Estado paga un monto (por única vez) a las personas que registren un matrimonio, un nacimiento o la adopción de un niño que cumplan ciertos requisitos y dentro del límite de ingresos individuales y familiares.

ANSES: quiénes pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único

ANSES explica que para cobrar este bono único, el ingreso familiar al momento de solicitarlo no pueden superar los $4.718.515 en conjunto y, en forma individual, los ingresos de los miembros de la pareja no puede superar los $3.384.627.

Las personas interesadas en recibir este bono único de ANSES, deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos: