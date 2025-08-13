Por qué tu jazmín blanco no florece: cómo activar esta planta para que vuelva a echar flores

jazmín común El jazmín común posee cinco pétalos de color blanco. Imagen: Pixabay

Los expertos de Picture This revelan que los patrones de floración dependen de la cantidad de luz solar que recibe la planta, el tipo y frecuencia de riego, la temperatura, la humedad y la calidad del suelo. Es importante comprender estos factores para solucionar por qué su jazmín no está floreciendo.

Por qué no florece mi jazmín

El exceso o la falta de riego puede estar afectando a tu jazmín. Demasiada agua puede llevar a la pudrición de las raíces, mientras que la falta de agua puede causar deshidratación, dificultando ambas la floración. Durante la primavera y el verano, especialmente en los meses de crecimiento y floración, necesita riego cada dos o tres días. En invierno, reduce es suficiente una vez por semana.

Otro factor que puede afectar la floración de tu jazmín es la exposición insuficiente de luz solar. Si tu planta no está llamando la atención, considera reubicarla en un lugar más brillante donde reciba mucha luz solar durante el día.

Esta planta prefiere temperaturas suaves a cálidas y una humedad moderada, dos factores claves que influyen en la cantidad y calidad de las flores. El frío extremo o las condiciones de sequía pueden llevar a una reducción de la floración.

jazminum officinale El Jazmín blanco es una especie única por su floración. Imagen: Freepik

La exposición a heladas o temperaturas muy bajas puede causar daños permanentes en el jazmín. Si tu ha sido expuesto a temperaturas frías, puede llevar tiempo y cuidados adicionales para recuperarse. Poda las partes dañadas y proporciona un entorno protegido que lo ayude a recuperarse. Si la planta se encuentra en una maceta puedes colocarla en el interior de tu hogar.