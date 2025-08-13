Por qué tu planta de lavanda no florece: truco para una floración encantadora

campo de lavandas.jpg Existen varias especies de lavanda, y cada una tiene diferentes características. Imagen: Freepik

Por otro lado, el clima es otro de los grandes condicionantes. Según los expertos de Picture This, esta planta requiere muchas horas de sol y temperaturas templadas para florecer en plenitud. En climas mediterráneos cálidos, florece antes y con más duración, mientras que en zonas de montaña o inviernos fríos la floración es más breve y se retrasa.

Otro detalle que puede influir en la cantidad de flores es la poda. Una poda adecuada en otoño o principios de primavera estimula una floración más abundante. Además, el exceso de riego o sombra puede retrasarla o incluso impedirla.

En conclusión, el truco para estimular las flores de tu planta de lavanda es proporcionarle el ambiente y los cuidados adecuados. Las condiciones ideales incluyen un suelo bien drenado, riego moderado y abundante luz solar.

campos de lavanda En Francia, Japón, Australia y otros países, existen los campos de lavanda. Imagen: Pixabay

La lavanda prefiere baja humedad y temperaturas que no desciendan significativamente. Al proporcionar estos hábitos esenciales, estableces el escenario para perfecto para que tenga abundantes flores.