Inicio Sociedad planta
Jardinería

Por qué tu planta de lavanda no florece: truco para una floración encantadora

En este artículo te contamos cuáles son las principales causas por las que la planta de lavanda no florece

Paula García
Por Paula García [email protected]
¿Por qué no florece mi planta de lavanda? Imagen: Pixabay

¿Por qué no florece mi planta de lavanda? Imagen: Pixabay

Si alguna vez te has preguntado qué sucede con tu planta de lavanda y por qué no florece, no estás solo ya que es una incógnita común. Aunque muchas personas creen que esta especie florece siempre en las mismas fechas, lo cierto es que susflores dependen de varios factores.

Muchos aman la lavanda por su aroma, su belleza y sus propiedades relajantes. Por esta razón, es una de las favoritas para cualquier jardín, balcón o incluso el interior del hogar.

¿Por qué la planta de lavanda no florece?

Hay que tener en cuenta que existen varios tipos de lavanda, y no todas florecen igual o tienen sus propio ritmo. La Lavandula angustifolia, suele florecer entre finales de primavera y principios del verano. Prefiere climas templados y no soporta bien el exceso de humedad. La Lavandula x intermedia tiene una floración más tardía, entrado el verano, pero es mucho más abundante y con aroma más intenso.

campo de lavandas.jpg
Existen varias especies de lavanda, y cada una tiene diferentes caracter&iacute;sticas. Imagen: Freepik

Existen varias especies de lavanda, y cada una tiene diferentes características. Imagen: Freepik

Por otro lado, el clima es otro de los grandes condicionantes. Según los expertos de Picture This, esta planta requiere muchas horas de sol y temperaturas templadas para florecer en plenitud. En climas mediterráneos cálidos, florece antes y con más duración, mientras que en zonas de montaña o inviernos fríos la floración es más breve y se retrasa.

Otro detalle que puede influir en la cantidad de flores es la poda. Una poda adecuada en otoño o principios de primavera estimula una floración más abundante. Además, el exceso de riego o sombra puede retrasarla o incluso impedirla.

En conclusión, el truco para estimular las flores de tu planta de lavanda es proporcionarle el ambiente y los cuidados adecuados. Las condiciones ideales incluyen un suelo bien drenado, riego moderado y abundante luz solar.

campos de lavanda
En Francia, Jap&oacute;n, Australia y otros pa&iacute;ses, existen los campos de lavanda. Imagen: Pixabay

En Francia, Japón, Australia y otros países, existen los campos de lavanda. Imagen: Pixabay

La lavanda prefiere baja humedad y temperaturas que no desciendan significativamente. Al proporcionar estos hábitos esenciales, estableces el escenario para perfecto para que tenga abundantes flores.

Temas relacionados:

Te puede interesar