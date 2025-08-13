La planta de flores elegantes que jamás debes tener dentro de casa porque atrae desgracia

Los postulados de esta filosofía oriental describen que la hortensia está vinculada con el fracaso, la soledad y el aislamiento. Si tienes esta planta dentro de casa, la misma actuará como un imán para emociones densas, desconexiones entre personas, desacuerdos, peleas, rupturas y una gran sensación de vacío. De hecho, su presencia está vinculada con la desgracia.

Ante este panorama, si en casa hay una o varias macetas con hortensias, hay que quitarlas de inmediato. El Feng Shui no aconseja tirarlas a la basura, sino colocarlas en el exterior para seguir aprovechando su belleza.

hortensias.jpg El Feng Shui recomienda tener hortensias fuera de casa.

¿Cómo cuidar una hortensia?

Quienes cuentan con una hortensia en el balcón, terraza o jardín, deben tener en cuenta algunos cuidados de jardinería para evitar que la planta se marchite: