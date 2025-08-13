Inicio Sociedad planta
Feng Shui

La planta de flores elegantes que jamás debes tener dentro de casa porque atrae desgracia

Esta hermosa planta con flores coloridas y delicadas no debe estar dentro de casa, según las sugerencias del Feng Shui

Walter Vasquez
Evita colocar una planta de este tipo dentro de casa.

Quienes tienen plantas dentro de casa porque les fascina ornamentar la sala con flores, deberán tener cuidado con un ejemplar en particular. De acuerdo al Feng Shui, la colorida y elegante especie de la que te hablaré a continuación, de gran reputación en todo el territorio sudamericano, es un talismán para la desgracia.

Feng Shui: cuál es la planta que atrae desgracia y mala suerte a tu hogar

Si hablamos de plantas elegantes, la hortensia ocupa un lugar primordial. Con sus flores atractivas, este ejemplar aporta un plus a la decoración de cualquier espacio del hogar. Sin embargo, quienes practican esta filosofía asiática de origen taoísta desaconsejan tenerla dentro de casa.

hortensias.jpg
¿Por qué no debes tener hortensias dentro de casa?

Con flores suaves que van desde el azul hasta el rosa pastel, esta planta vanguardista es mirada de reojo por el Feng Shui. La explicación central radica en que no cuenta con una energía positiva y puede actuar como una fuente para atraer malas vibras.

Los postulados de esta filosofía oriental describen que la hortensia está vinculada con el fracaso, la soledad y el aislamiento. Si tienes esta planta dentro de casa, la misma actuará como un imán para emociones densas, desconexiones entre personas, desacuerdos, peleas, rupturas y una gran sensación de vacío. De hecho, su presencia está vinculada con la desgracia.

Ante este panorama, si en casa hay una o varias macetas con hortensias, hay que quitarlas de inmediato. El Feng Shui no aconseja tirarlas a la basura, sino colocarlas en el exterior para seguir aprovechando su belleza.

hortensias.jpg
El Feng Shui recomienda tener hortensias fuera de casa.

¿Cómo cuidar una hortensia?

Quienes cuentan con una hortensia en el balcón, terraza o jardín, deben tener en cuenta algunos cuidados de jardinería para evitar que la planta se marchite:

  • Luz: las hortensias necesitan de una buena dosis de iluminación, pero jamás debe ser directa. Procura colocarla en un lugar donde reciba luz indirecta (puede ser debajo de una media sombra o detrás de un árbol).
  • Riego: en primavera y verano, temporadas de crecimiento para esta planta, se debe garantizar un suelo siempre húmedo, pero jamás encharcado.
  • Poda: este trabajo de jardinería es crucial en una hortensia. Procura eliminar las ramas viejas y secas para dar forma a la planta.

