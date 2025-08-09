La planta trepadora con flores más bonitas para cubrir una pérgola

Una planta trepadora mexicana

La Pseudogynoxys chenopodioides, conocida comúnmente como llamarada mexicana o llama mexicana, es una enredadera única que a veces puede alcanzar una altura de hasta 17 pies. Tiene un atractivo follaje verde oscuro que puede trepar por enrejados y otros soportes, o caer en cascada sobre un muro.

Sobresale por sus racimos de flores fragantes y llamativas que pasan del naranja al rojizo. Florece toda la temporada primavera, verano, y otoño, hasta la primera helada, donde entra en estado de reposo. Si quieres cultivar esta enredadera en casa, deberías tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

flores de llama mexicana Esta planta trepadora requiere pleno sol aunque se adapta a la sombra parcial. Imagen: Freepik

Según los expertos de Picture This, la llamarada mexicana prefiere entornos ricos en humedad, por lo que prospera con una hidratación constante y un suelo uniformemente húmedo. El riego debe realizarse semanalmente para asegurar una salud óptima, complementando la lluvia natural con el riego.

Para optimizar el crecimiento, usa abonos equilibrados para plantas con flores cada tres meses, aumentando en primavera/verano y reduciendo durante el frío. En lo que respecta a la poda, utilice herramientas limpias y afiladas para podar a principios de primavera, fomentando el crecimiento y la floración.

Teniendo en cuenta esos consejos, tu llama mexicana crecerá sana y fuerte en tu jardín. Embellecerá el entorno con sus flores hermosas y coloridas.