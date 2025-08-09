Inicio Sociedad planta
La planta trepadora con flores más bonitas para cubrir una pérgola

Esta planta tiene un extenso periodo de floración, por lo que es ideal para embellecer cualquier jardín y atraer mariposas o polinizadores

Paula García
Si quieres un jardín lleno de flores, cultiva una planta trepadora. Imagen: Pixabay

Las plantas trepadoras son un elemento ornamental ideal para colocar en el jardín, la terraza o incluso en el interior del hogar. No solo son útiles para disimular algo que no se quiere enseñar, sino también para embellecer una pared con follaje verde y flores coloridas.

Es difícil resistirse al encanto de una fachada cubierta de hiedra verde o de una enredadera con flores. Ya sea una glicina colgando en un porche o una hiedra inglesa en una casa de ladrillo, puedes escoger entre una enorme variedad de plantas.

No ocupan demasiado espacio en el suelo, ya que se extienden verticalmente por cualquier estructura que elijas, y Aportan luminosidad y un toque natural a cualquier ambiente. A continuación, te contamos sobre una planta trepadora que es popular porque atrae mariposas y otros polinizadores a tu jardín.

Una planta trepadora mexicana

La Pseudogynoxys chenopodioides, conocida comúnmente como llamarada mexicana o llama mexicana, es una enredadera única que a veces puede alcanzar una altura de hasta 17 pies. Tiene un atractivo follaje verde oscuro que puede trepar por enrejados y otros soportes, o caer en cascada sobre un muro.

Sobresale por sus racimos de flores fragantes y llamativas que pasan del naranja al rojizo. Florece toda la temporada primavera, verano, y otoño, hasta la primera helada, donde entra en estado de reposo. Si quieres cultivar esta enredadera en casa, deberías tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

flores de llama mexicana
Esta planta trepadora requiere pleno sol aunque se adapta a la sombra parcial. Imagen: Freepik

Según los expertos de Picture This, la llamarada mexicana prefiere entornos ricos en humedad, por lo que prospera con una hidratación constante y un suelo uniformemente húmedo. El riego debe realizarse semanalmente para asegurar una salud óptima, complementando la lluvia natural con el riego.

Para optimizar el crecimiento, usa abonos equilibrados para plantas con flores cada tres meses, aumentando en primavera/verano y reduciendo durante el frío. En lo que respecta a la poda, utilice herramientas limpias y afiladas para podar a principios de primavera, fomentando el crecimiento y la floración.

Teniendo en cuenta esos consejos, tu llama mexicana crecerá sana y fuerte en tu jardín. Embellecerá el entorno con sus flores hermosas y coloridas.

