Planta de bambú: cómo estimular el crecimiento de esta especie en el hogar

Cuidar una planta de bambú parece imposible y complicado, pero solo requiere de un poco de tiempo, paciencia y algunos trucos de jardinería.
La planta de bambú es una especie originaria de Asia, domesticada y empleada hace miles de años en los ambientes urbanos y hogareños. El bambú se caracteriza por sus tallos verdes vibrantes que pueden tener formas rectas o curvas; y sus pequeñas hojas verdes y tiernas.
China se considera la cuna de la planta de bambú. El país asiático emplea esta planta desde hace muchos años para ornamentar espacios, construir estructuras, con fines medicinales o para fabricar utensilios.
Existen muchas especies de bambú en el mundo, distribuidas en diversas partes y con necesidades específicas para cada ubicación geográfica y clima. La planta de bambú es leñosa, tiene tallos subterráneos y aéreos que crecen de manera indefinida y en distintas direcciones.
La planta de bambú prefiere los suelos directos, ya que necesita bastante espacio subterráneo para desarrollar raíces. En una maceta crece bien, pero requiere de más atención y cuidados. A continuación, te explico cómo estimular el crecimiento de la planta de bambú en el hogar.