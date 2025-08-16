Planta de bambú: cómo estimular el crecimiento de esta especie en el hogar

China se considera la cuna de la planta de bambú. El país asiático emplea esta planta desde hace muchos años para ornamentar espacios, construir estructuras, con fines medicinales o para fabricar utensilios.

Existen muchas especies de bambú en el mundo, distribuidas en diversas partes y con necesidades específicas para cada ubicación geográfica y clima. La planta de bambú es leñosa, tiene tallos subterráneos y aéreos que crecen de manera indefinida y en distintas direcciones.

bambú en maceta Puedes moldear o dirigir sus ramas para que crezcan derechas y uniformes

La planta de bambú prefiere los suelos directos, ya que necesita bastante espacio subterráneo para desarrollar raíces. En una maceta crece bien, pero requiere de más atención y cuidados. A continuación, te explico cómo estimular el crecimiento de la planta de bambú en el hogar.

Cómo cuidar una planta de bambú en el hogar: consejos de jardinería sencillos

rama de bambú En ciertos climas y condiciones es una planta muy resistente y duradera