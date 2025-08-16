Inicio Sociedad planta
Planta de bambú: cómo estimular el crecimiento de esta especie en el hogar

La planta de bambú es una especie domesticada que puede cultivarse en una maceta en el hogar. Hoy te comparto algunos consejos y recomendaciones para ello

Por Isabella Brosio [email protected]
El bambú es una especie delicada, elegante y perfecta para el hogar 

Para decorar un ambiente de interior o exterior, lo ideal es elegir plantas que se adapten perfectamente al clima y los espacios. El bambú es una de esas plantas de hogar que se lleva muy bien con las macetas y los canteros del jardín.

Cuidar una planta de bambú parece imposible y complicado, pero solo requiere de un poco de tiempo, paciencia y algunos trucos de jardinería.

Es una planta muy llamativa, ornamental y original

Características y cualidades de la planta de bambú

La planta de bambú es una especie originaria de Asia, domesticada y empleada hace miles de años en los ambientes urbanos y hogareños. El bambú se caracteriza por sus tallos verdes vibrantes que pueden tener formas rectas o curvas; y sus pequeñas hojas verdes y tiernas.

China se considera la cuna de la planta de bambú. El país asiático emplea esta planta desde hace muchos años para ornamentar espacios, construir estructuras, con fines medicinales o para fabricar utensilios.

Existen muchas especies de bambú en el mundo, distribuidas en diversas partes y con necesidades específicas para cada ubicación geográfica y clima. La planta de bambú es leñosa, tiene tallos subterráneos y aéreos que crecen de manera indefinida y en distintas direcciones.

Puedes moldear o dirigir sus ramas para que crezcan derechas y uniformes

La planta de bambú prefiere los suelos directos, ya que necesita bastante espacio subterráneo para desarrollar raíces. En una maceta crece bien, pero requiere de más atención y cuidados. A continuación, te explico cómo estimular el crecimiento de la planta de bambú en el hogar.

Cómo cuidar una planta de bambú en el hogar: consejos de jardinería sencillos

En ciertos climas y condiciones es una planta muy resistente y duradera

  • La planta de bambú está acostumbrada a la humedad y las lluvias, por eso necesita riego abundante.
  • En el invierno hay que proteger la planta de bambú de las heladas con una cubierta de tela.
  • Esta planta necesita un sustrato rico y nutritivo, sobre todo si está en una maceta. Le gusta mucho el nitrógeno en la tierra.
  • Es una planta bastante resistente a las plagas y a las enfermedades, aunque los pulgones y los ácaros pueden afectarlas notablemente si no se combaten a tiempo.
  • El bambú se tiene que podar, dependiendo de la especie y el tamaño. Las especies grandes no necesitan poda los primeros años de vida. Las plantas en maceta y los bambúes enanos se podan para aprovechar el espacio y evitar las ramas molestas.
  • El bambú en maceta se trasplanta cada cierto tiempo para evitar la formación de rizomas en la tierra. Además, se cambia el sustrato en cada trasplante.

