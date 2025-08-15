La planta trepadora con flores amarillas que se usa para cubrir paredes y se roba todas las miradas

Sus llamativas flores tienen pétalos de color amarillo dorado que inundan el jardín durante el verano. A continuación, te acercamos una guía para que aprendas a cuidar esta planta y la cultives en el patio de casa.

Cuidados básicos de la planta

Según un artículo de Picture This, la hierba de San Juan no requiere demasiado mantenimiento, así que es ideal tanto para manos inexpertas como para jardineros especializados.

Esta planta crece mejor en sitios de pleno sol y en regiones templadas. Prefiere una humedad moderada en el suelo, por lo que le viene bien un riego semanal sin encharcar, para mantener la hidratación óptima. Es resistente y se desarrolla mejor al aire libre, ya que se beneficia de la lluvia natural.

La trepadora requiere una poda mínima, por lo que se debe recortar la longitud final de las ramas a finales de primavera para fomentar el crecimiento. En ocasiones, se puede convertir en una planta invasora, por lo que debe podarse, antes de que madure y comience a florecer, si se quiere evitar su propagación.

Hierba de San Juan La hierba de San Juan requiere cuidados mínimos. Imagen: Freepik

Por último, cabe destacar que la hierba de San Juan puede es peligrosa para los gatos y ligeramente tóxica para los perros, por lo que se recomienda evitar en jardines con mascotas curiosas que tienden a comerse las plantas.