Cáscaras de plátano y flores de manzanilla: aprovecha sus increíbles beneficios en tus plantas

plantas, plagas Un buen abono puede mejorar el crecimiento y la floración de tus plantas. Imagen: Freepik

De esta forma, conseguiremos un triple beneficio, reduciendo la utilización de fertilizantes sintéticos sobre el suelo, menor gasto en abonos y aprovechamiento de los residuos del hogar.

El abono casero que cambiará tus plantas

Esta receta se puede elaborar con materiales orgánicos como cáscaras de plátano y flores de manzanilla. El fertilizante de cáscara de plátano es rico en potasio, mientras que el té de manzanilla puede ayudar a fortalecer el crecimiento de las plantas y promover la floración.

Preparar esta receta es simple. Tienes que lavar bien las cáscaras de plátano y cortarlas en trozos pequeños. Luego, hierve agua y agrega las cáscaras de plátano, dejando al fuego por al menos unos minutos.

platanos y manzanilla La mezcla de cáscaras de plátano y flores de manzanilla son perfectas para un abono casero. Imagen: Redacción Diario Uno

Deja reposar la mezcla hasta que se enfríe. Luego, cuela la infusión y diluye con agua, aproximadamente la mitad de infusión por la mitad de agua. Puedes utilizar este abono para regar tus plantas del jardín una vez por semana o cada quince días.