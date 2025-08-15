Inicio Sociedad planta
Jardinería

Cáscaras de plátano y flores de manzanilla: aprovecha sus increíbles beneficios en tus plantas

Esta mezcla resulta extraña pero es oro puro para las plantas del jardín. Aquí, te contamos cómo aprovechar sus beneficios

Paula García
Por Paula García [email protected]
Con esta receta

Con esta receta, las plantas del jardín lucirán hermosas. Imagen: Freepik

El abono casero es un tesoro para las plantas del jardín de casa. Por eso, en este artículo te enseñamos una receta que es fácil de preparar y lleva ingredientes que seguro tienes en la cocina. Prueba este fertilizante natural para ayudar a que tus plantas crezcan fuertes y sanas, den frutos y se vuelvan resistentes a los cambios de clima.

Seguramente tienes flores de manzanilla en alguna alacena de casa y no la usas, pero no te preocupes porque te compartimos una idea para que empieces a aprovecharlas. Al mismo tiempo, podrás reutilizar las cáscaras de plátano, en vez de tirarlas a la basura.

Existen una gran variedad de fertilizantes en el mercado, sin embargo, muchas personas optan por las opciones naturales. El abono con materia orgánica tiene la capacidad de añadir más nutrientes al suelo, incrementando su fertilidad y viabilidad. Una forma barata de fabricar fertilizante es utilizando los desechos orgánicos que generamos diariamente en nuestro hogar.

plantas, plagas
Un buen abono puede mejorar el crecimiento y la floración de tus plantas. Imagen: Freepik

Un buen abono puede mejorar el crecimiento y la floración de tus plantas. Imagen: Freepik

De esta forma, conseguiremos un triple beneficio, reduciendo la utilización de fertilizantes sintéticos sobre el suelo, menor gasto en abonos y aprovechamiento de los residuos del hogar.

El abono casero que cambiará tus plantas

Esta receta se puede elaborar con materiales orgánicos como cáscaras de plátano y flores de manzanilla. El fertilizante de cáscara de plátano es rico en potasio, mientras que el té de manzanilla puede ayudar a fortalecer el crecimiento de las plantas y promover la floración.

Preparar esta receta es simple. Tienes que lavar bien las cáscaras de plátano y cortarlas en trozos pequeños. Luego, hierve agua y agrega las cáscaras de plátano, dejando al fuego por al menos unos minutos.

platanos y manzanilla
La mezcla de cáscaras de plátano y flores de manzanilla son perfectas para un abono casero. Imagen: Redacción Diario Uno

La mezcla de cáscaras de plátano y flores de manzanilla son perfectas para un abono casero. Imagen: Redacción Diario Uno

Deja reposar la mezcla hasta que se enfríe. Luego, cuela la infusión y diluye con agua, aproximadamente la mitad de infusión por la mitad de agua. Puedes utilizar este abono para regar tus plantas del jardín una vez por semana o cada quince días.

Temas relacionados:

Te puede interesar