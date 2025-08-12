Mientras a algunos se toman el tiempo de admirarlos, a otros le molesta la presencia de caracoles en las distintas plantas de nuestra casa, y eso es a que estos insectos se devoran las hojas, arruinándolas por completo. Otros motivos por los cuales se da esto es porque buscan refugio en ambientes húmedos y con vegetación abundante, que brinde condiciones para su supervivencia.

Existen algunos trucos caseros que pueden ayudarnos a ponerle punto final a la presencia de los caracoles en las distintas plantas de nuestra casa, insectos que ven su alimento en sus hojas tiernas y los brotes. Varias de estas alternativas pueden ser hasta letales para estos bichos, es por eso que muchos se niegan a acudir a ellos, pero existe una manera de simplemente moverlas de lugar usando solo un trapo húmedo.

plantas caracoles.jpg

Con este truco casero cuidarás el estado de tus plantas, pero también dejarás sanos y salvos a los caracoles en otro espacio de tu casa.

Truco casero: cómo usar un trapo para sacar caracoles

Este truco casero que promete quitar por completo la presencia de los caracoles en las distintas plantas de tu jardín, requiere literalmente de un solo elemento, y este es un trapo húmero. Debes tener en cuenta obligatoriamente los siguientes puntos:

Se debe dejar durante toda la noche

El proceso se repite dos veces a la semana

Este truco casero tiene instrucciones muy marcados, asique saca los caracoles siguiendo estos pasos: