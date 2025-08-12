Inicio Sociedad Truco casero
El potente truco casero para eliminar el olor a metal y dejar las manijas de bronce relucientes de brillo

Con este truco casero, las estructuras metálicas ya no dejarán el característico olor a metal en tus manos y sin usar productos costosos quedarán pulcras

Las manijas de bronce están presentes en cualquier hogar en puertas, muebles y ventanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, tienden a acumular suciedad, manchas y ese característico olor a metal que a muchos les resulta desagradable. La buena noticia es que existe un truco casero, rápido y económico, para devolverles el brillo y eliminar por completo ese olor.

Muchos productos de limpieza prometen resultados rápidos, pero en el caso del bronce, ciertos químicos pueden dañar su superficie. Por eso, hay que buscar alternativas efectivas y segura con métodos caseros e ingredientes comunes que todos y todas tenemos al alcance de la mano. Con simples pasos, es posible desinfectar, abrillantar y quitar ese olor que se adhiere a la piel al manipular estas piezas antiguas o decorativas.

El truco casero para limpiar manijas

manija de bronce
Las manijas de las puertas o muebles y las llaves metálicas suelen acumular olor a metal y mucha suciedad

El bronce, al estar expuesto al aire y la humedad, puede oxidarse y perder su lustre. Para limpiarlo, no es necesario recurrir a productos químicos costosos, basta con poner en práctica un truco casero con limón y sal gruesa.

El paso a paso es bastante sencillo:

  1. Corta un limón por la mitad y espolvoréale sal gruesa hasta que pueda formarse una pasta.
  2. Frota la superficie de la manija con movimientos circulares, asegurándote de cubrir bien toda la pieza.
  3. Enjuaga con un paño húmedo y seca inmediatamente para evitar nuevas manchas.
  4. Luego, enjuaga con agua tibia y seca nuevamente con un paño limpio, preferiblemente de algodón.

El ácido cítrico del limón ayuda a disolver la oxidación, elimina el olor metálico y la sal actúa como abrasivo suave, logrando un acabado limpio y brillante.

manija de bronce limpiarla con limon y sal (1)
Con limón y sal podrás limpiar profundamente este tipo de estructuras. Con cera o aceite podrás eliminar su característico olor sin problemas

Cómo quitar el olor a metal y conservar su brillo

Una vez limpia, la manija puede seguir dejando ese olor metálico en las manos, como puede suceder con algunas llaves. Para neutralizarlo, el truco está en aplicar cera o aceite mineral. Para esto solo necesitas poner la cera o aceite mineral en un paño y así crear una barrera protectora. Pues el olor metálico, suele generarse por la reacción de la transpiración o la grasa natural de las manos con ciertos compuestos del bronce. Mantener las manijas limpias y secas reduce ese efecto y ahí es donde estos dos productos actúan inmediatamente contra ello.

También puedes colocar un pequeño algodón con bicarbonato dentro de la cerradura o cerca de la base, lo que ayuda a absorber la humedad y neutralizar olores residuales sin alterar la apariencia de la pieza.

