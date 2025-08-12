Las manijas de bronce están presentes en cualquier hogar en puertas, muebles y ventanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, tienden a acumular suciedad, manchas y ese característico olor a metal que a muchos les resulta desagradable. La buena noticia es que existe un truco casero, rápido y económico, para devolverles el brillo y eliminar por completo ese olor.
El potente truco casero para eliminar el olor a metal y dejar las manijas de bronce relucientes de brillo
Con este truco casero, las estructuras metálicas ya no dejarán el característico olor a metal en tus manos y sin usar productos costosos quedarán pulcras