El potente truco casero para eliminar el olor a metal y dejar las manijas de bronce relucientes de brillo

El paso a paso es bastante sencillo:

Corta un limón por la mitad y espolvoréale sal gruesa hasta que pueda formarse una pasta. Frota la superficie de la manija con movimientos circulares, asegurándote de cubrir bien toda la pieza. Enjuaga con un paño húmedo y seca inmediatamente para evitar nuevas manchas. Luego, enjuaga con agua tibia y seca nuevamente con un paño limpio, preferiblemente de algodón.

El ácido cítrico del limón ayuda a disolver la oxidación, elimina el olor metálico y la sal actúa como abrasivo suave, logrando un acabado limpio y brillante.

manija de bronce limpiarla con limon y sal (1) Con limón y sal podrás limpiar profundamente este tipo de estructuras. Con cera o aceite podrás eliminar su característico olor sin problemas

Cómo quitar el olor a metal y conservar su brillo

Una vez limpia, la manija puede seguir dejando ese olor metálico en las manos, como puede suceder con algunas llaves. Para neutralizarlo, el truco está en aplicar cera o aceite mineral. Para esto solo necesitas poner la cera o aceite mineral en un paño y así crear una barrera protectora. Pues el olor metálico, suele generarse por la reacción de la transpiración o la grasa natural de las manos con ciertos compuestos del bronce. Mantener las manijas limpias y secas reduce ese efecto y ahí es donde estos dos productos actúan inmediatamente contra ello.

También puedes colocar un pequeño algodón con bicarbonato dentro de la cerradura o cerca de la base, lo que ayuda a absorber la humedad y neutralizar olores residuales sin alterar la apariencia de la pieza.