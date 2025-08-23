6 capítulos y una serie italiana arrasa en Netflix

Esta serie lleva disponible tan solo un par de meses en el catálogo de series y películas, y ese tiempo le ha sido más que suficiente para sumar más reproducciones que muchas ofertas que llevan más disponible en Netflix. Con 6 capítulos, la oferta dramática aparece como una recomendación dramática de las más prometedoras del 2025, y es que los números y las reseñas lo avalan.

Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2025, y desde entonces aparece como uno de los dramas italianos más elegidos de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Desorden público

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana con 6 capítulos, Desorden Público centra su historia en: "Las desafortunadas consecuencias de una manifestación generan tensiones entre un escuadrón antimotines que batalla para separar la vida laboral de la personal".

Esta serie es uno de los dramas más prometedores del año en Netflix, y así lo demuestran los números obtenidos hasta el momento en el catálogo.

Reparto de Desorden público, la nueva serie de Netflix

Marco Giallini como Mazinga

Adriano Giannini como Michele Nobili

Valentina Bellè como Marta Sarri

Pierluigi Gigante como Salvatore Lovato

Fabrizio Nardi como Pietro Fura

Donatella Finocchiaro como Anna Fura

Federico Mainardi como Juri Bonamin

Daniele Natali como Antonino Flores

