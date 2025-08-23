6 capítulos y una serie italiana arrasa en Netflix

6 capítulos y una serie italiana arrasa en Netflix

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas renovadísimo. Con una historia que apenas se compone de 6 capítulos, la cual está basada en una conocida novela inglesa, una serie aparece como una de las mayores sorpresas de la plataforma en el 2025: Desorden público.

Las series y películas de producción italiana vienen arrasando dentro de Netflix, y es que se sumaron algunas opciones dramáticas que han llegado a posicionarse como ofertas de las más elegidas por los suscriptores. La serie fue una de las grandes apuestas de la plataforma para continuar siendo la líder a nivel mundial, y su relato aparece como una de las principales recomendaciones del género.

desorden publico 2
La serie se convirtió en uno de los grandes éxitos dramáticos italianos de Netflix

Marco Giallini, Adriano Giannini y Valentina Bellè son los protagonistas de esta serie que aparece, desde su llegada al catálogo de series y películas en el 2025, como uno de los dramas más elegidos. Si bien su llegada no fue de las más esperadas por los suscriptores, el relato basado en una reconocida novela inglesa no tardó nada en convertirse en un furor mundial dentro de Netflix.

Esta serie lleva disponible tan solo un par de meses en el catálogo de series y películas, y ese tiempo le ha sido más que suficiente para sumar más reproducciones que muchas ofertas que llevan más disponible en Netflix. Con 6 capítulos, la oferta dramática aparece como una recomendación dramática de las más prometedoras del 2025, y es que los números y las reseñas lo avalan.

Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2025, y desde entonces aparece como uno de los dramas italianos más elegidos de la plataforma.

Embed - Desorden Público | Tráiler en Español (Serie Netflix) #DesordenPublico #trailerespañol #SerieAdictos

Netflix: de qué trata la serie Desorden público

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana con 6 capítulos, Desorden Público centra su historia en: "Las desafortunadas consecuencias de una manifestación generan tensiones entre un escuadrón antimotines que batalla para separar la vida laboral de la personal".

Esta serie es uno de los dramas más prometedores del año en Netflix, y así lo demuestran los números obtenidos hasta el momento en el catálogo.

desorden publico netflix (1)

Reparto de Desorden público, la nueva serie de Netflix

  • Marco Giallini como Mazinga
  • Adriano Giannini como Michele Nobili
  • Valentina Bellè como Marta Sarri
  • Pierluigi Gigante como Salvatore Lovato
  • Fabrizio Nardi como Pietro Fura
  • Donatella Finocchiaro como Anna Fura
  • Federico Mainardi como Juri Bonamin
  • Daniele Natali como Antonino Flores

Dónde ver la serie Desorden público según la zona geográfica

  • Argentina: la serie Desorden público se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Desorden público se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Desorden público se puede ver en Netflix.

