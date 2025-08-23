La serie francesa de Netflix que la rompe con solo 8 capítulos: arrasó en el 2024

8 capítulos le fueron más que suficientes a esta serie para que, incluso en la actualidad, no pare de sumar reproducciones y pelee por uno de los lugares más importantes del género dramático en el catálogo de series y películas. Cada uno de ellos tiene una duración de entre los 39 y 50 minutos

Desde inicios del 2024 que esta serie se encuentra disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, siendo desde entonces, uno de los mejores dramas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Furias

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática que arrasó durante el 2024, Furias centra su historia en: "Mientras busca vengar la muerte de su padre, una chica queda atrapada en la red de la Furia: la encargada de mantener la paz en el inframundo criminal de París".

La serie cuenta con una historia que resulta atrapante desde el minuto uno, y es por eso que conquistó a millones de suscriptores de Netflix.

furias 2 La serie es una oferta muy intensa y atrapante, con solo 8 capítulos

Reparto de Furias, serie de Netflix