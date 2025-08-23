La serie francesa de Netflix que la rompe con solo 8 capítulos: arrasó en el 2024

La serie francesa de Netflix que la rompe con solo 8 capítulos: arrasó en el 2024

El catálogo de series y películas de Netflix tiene historias para todos los gustos. Una serie ha logrado convertirse en una de las ofertas dramáticas más recomendadas de toda la plataforma, con una historia de 8 capítulos que rápidamente trepó a la cima del Top mundial: Furias.

Continúa la gran racha de series y películas de producción francesa que ha llegado al catálogo de Netflix, y es que todo lo que se suma a la plataforma de streaming viene conquistando a los suscriptores. Esta serie llegó para renovar las ofertas disponibles durante el 2024, y para la sorpresa de todos, terminó colándose como uno de los mejores dramas de todo ese año.

La serie es una de las historias francesas más vistas de Netflix

Lina El Arabi, Marina Foïs y Mathieu Kassovitz, reconocidas actrices europeas, son las protagonistas del drama francés que hace ya más de un año que no para de rankear entre los dramas más vistos del catálogo de series y películas. La serie es sin duda una de las sorpresas del 2024 en la plataforma de Netflix, y es que las reproducciones de los suscriptores y reseñas de la crítica, respaldan esto.

8 capítulos le fueron más que suficientes a esta serie para que, incluso en la actualidad, no pare de sumar reproducciones y pelee por uno de los lugares más importantes del género dramático en el catálogo de series y películas. Cada uno de ellos tiene una duración de entre los 39 y 50 minutos

Desde inicios del 2024 que esta serie se encuentra disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, siendo desde entonces, uno de los mejores dramas de la plataforma.

Embed - Furias | Tráiler en Español (Serie de Netflix) #Furias #SerieAdictos #trailerespañol #furies

Netflix: de qué trata la serie Furias

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática que arrasó durante el 2024, Furias centra su historia en: "Mientras busca vengar la muerte de su padre, una chica queda atrapada en la red de la Furia: la encargada de mantener la paz en el inframundo criminal de París".

La serie cuenta con una historia que resulta atrapante desde el minuto uno, y es por eso que conquistó a millones de suscriptores de Netflix.

La serie es una oferta muy intensa y atrapante, con solo 8 capítulos

Reparto de Furias, serie de Netflix

  • Lina El Arabi como Lyna Guerrab
  • Mathieu Kassovitz como Driss Arago
  • Marina Foïs como Selma Arago
  • Eye Haidara como Keita
  • Sandor Funtek como Orso
  • Jeremy Nadeau como Elie
  • Roman Suarez-Pazos como Fraco K
  • Fatima Adoum como Amytis Guerrab

