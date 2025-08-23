Netflix: te vas a obsesionar con el thriller psicológico que rompe los límites que nadie se atrevió a desafiar

película hipnótico- Netflix Kate Siegel y Jason O'Mara son los protagonistas de la película de suspenso Hipnótico, disponible en Netflix.

"Pese a su ritmo enérgico, es algo letárgica, la historia va a lo seguro y es demasiado directa, por lo que acaba siendo una propuesta aceptable pero genérica", de acuerdo a la crítica de Bloody Disgusting sobre Hipnótico.

Netflix: de qué trata la película Hipnótico

La película Hipnótico centra su trama en Jenn (Kate Siegel), que siente detenida su vida personal y profesional y acude a un misterioso hipnoterapeuta, pero termina atrapada en un juego mental con consecuencias fatales.

hipnotico.jpg Hipnótico es un thriller psicológico dirigido por Matt Angel y Suzanne Coote que está disponible en Netflix.

Mientras tanto, la sinopsis oficial sobre Hipnótico, la película disponible en Netflix, versa: "Una joven que busca la superación personal pide ayuda a un prestigioso hipnotizador, con el que se somete a varias sesiones muy intensas. Las consecuencias serán aterradoras".

Netflix: tráiler de la película Hipnótico

Embed - Hipnótico (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Hipnótico, película de Netflix

Kate Siegel (Jenn)

Jason O'Mara (Dr. Collin Meade)

Lucie Guest (Gina)

Dulé Hill (Rollins)

Jamie M. Callica (Brian)

Luc Roderique (Scott)

Darien Martin (líder de escuadrón)

hipnotico-netflix-1.jpg Kate Siegel interpreta a Jenn, una mujer que se somete a un hipnoterapeuta para cambiar su vida, pero termina en un juego psicológico con consecuencias fatales.

Dónde ver la película Hipnótico, según la zona geográfica