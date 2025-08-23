Inicio Series y películas Netflix
Netflix: te vas a obsesionar con el thriller psicológico que rompe los límites que nadie se atrevió a desafiar

Kate Siegel protagoniza un thriller de suspenso que te mantendrá al filo del sillón. Es una joya escondida entre las series y películas de Netflix

Antonella Prandina
Kate Siegel es la protagonista de una película de suspenso que traspasa los límites de Netflix.

Entre todas las ofertas de series y películas de Netflix, quedan escondidas algunas joyas cinematográficas que vale la pena mirar, al menos una vez en la vida. Si eres amante del suspenso y el cine de intriga, tienes que ver Hipnótico, un thriller psicológico protagonizado por Kate Siegel, la reina del terror.

Dirigida por Matt Angel y Suzanne Coote, la película Hipnótico estrenó en 2021 y sumerge al espectador en un juego psicológico en el que la protagonista es hipnotizada con consecuencias fatales.

Hipnótico es una película de apenas 1 hora 29 minutos que se puede encontrar entre las series y películas de suspenso de Netflix. Para la crítica, es ideal para pasar el rato. Según The New York Times, "eleva su lado caricaturesco a cotas admirables, añade una protagonista adorable a la mezcla y tienes un pasatiempo aceptable".

película hipnótico- Netflix
Kate Siegel y Jason O'Mara son los protagonistas de la película de suspenso Hipnótico, disponible en Netflix.

"Pese a su ritmo enérgico, es algo letárgica, la historia va a lo seguro y es demasiado directa, por lo que acaba siendo una propuesta aceptable pero genérica", de acuerdo a la crítica de Bloody Disgusting sobre Hipnótico.

Netflix: de qué trata la película Hipnótico

La película Hipnótico centra su trama en Jenn (Kate Siegel), que siente detenida su vida personal y profesional y acude a un misterioso hipnoterapeuta, pero termina atrapada en un juego mental con consecuencias fatales.

hipnotico.jpg
Hipnótico es un thriller psicológico dirigido por Matt Angel y Suzanne Coote que está disponible en Netflix.

Mientras tanto, la sinopsis oficial sobre Hipnótico, la película disponible en Netflix, versa: "Una joven que busca la superación personal pide ayuda a un prestigioso hipnotizador, con el que se somete a varias sesiones muy intensas. Las consecuencias serán aterradoras".

Netflix: tráiler de la película Hipnótico

Embed - Hipnótico (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Hipnótico, película de Netflix

  • Kate Siegel (Jenn)
  • Jason O'Mara (Dr. Collin Meade)
  • Lucie Guest (Gina)
  • Dulé Hill (Rollins)
  • Jamie M. Callica (Brian)
  • Luc Roderique (Scott)
  • Darien Martin (líder de escuadrón)
hipnotico-netflix-1.jpg
Kate Siegel interpreta a Jenn, una mujer que se somete a un hipnoterapeuta para cambiar su vida, pero termina en un juego psicológico con consecuencias fatales.

Dónde ver la película Hipnótico, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Hipnótico se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Hipnótico se puede ver en Netflix.
  • España: la película Hipnótico se puede ver en Netflix.

