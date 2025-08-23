Netflix: te vas a obsesionar con el thriller psicológico que rompe los límites que nadie se atrevió a desafiar

película hipnótico- Netflix
Kate Siegel y Jason O'Mara son los protagonistas de la película de suspenso Hipnótico, disponible en Netflix.
"Pese a su ritmo enérgico, es algo letárgica, la historia va a lo seguro y es demasiado directa, por lo que acaba siendo una propuesta aceptable pero genérica", de acuerdo a la crítica de Bloody Disgusting sobre Hipnótico.
Netflix: de qué trata la película Hipnótico
La película Hipnótico centra su trama en Jenn (Kate Siegel), que siente detenida su vida personal y profesional y acude a un misterioso hipnoterapeuta, pero termina atrapada en un juego mental con consecuencias fatales.
hipnotico.jpg
Hipnótico es un thriller psicológico dirigido por Matt Angel y Suzanne Coote que está disponible en Netflix.
Mientras tanto, la sinopsis oficial sobre Hipnótico, la película disponible en Netflix, versa: "Una joven que busca la superación personal pide ayuda a un prestigioso hipnotizador, con el que se somete a varias sesiones muy intensas. Las consecuencias serán aterradoras".
Netflix: tráiler de la película Hipnótico
Embed - Hipnótico (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Hipnótico, película de Netflix
- Kate Siegel (Jenn)
- Jason O'Mara (Dr. Collin Meade)
- Lucie Guest (Gina)
- Dulé Hill (Rollins)
- Jamie M. Callica (Brian)
- Luc Roderique (Scott)
- Darien Martin (líder de escuadrón)
hipnotico-netflix-1.jpg
Kate Siegel interpreta a Jenn, una mujer que se somete a un hipnoterapeuta para cambiar su vida, pero termina en un juego psicológico con consecuencias fatales.
Dónde ver la película Hipnótico, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hipnótico se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hipnótico se puede ver en Netflix.
- España: la película Hipnótico se puede ver en Netflix.