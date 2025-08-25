Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que mezclar vinagre y canela en un frasco: ¿qué significa?

El vinagre combina muy bien con aceites, hierbas y casi todo ingrediente de la cocina. Al mezclarlo con un poco de canela puedes obtener un producto increíble

El vinagre y la canela juntas sus propiedades y beneficios para crear un producto impresionante. 

El vinagre de vino nació hace ya varios años gracias a un pequeño error y descuido. Este producto surgió por accidente cuando una tanda de vino fermentaba tranquilamente. Algo salió mal y la bebida entró en contacto con el aire del ambiente, dejando pasar el oxígeno y activando la actividad bacteriana que comenzó a transformar los alcoholes en ácidos.

En esta ocasión te voy a compartir una pequeña técnica con canela y vinagre muy sencilla y efectiva. Estos dos ingredientes fusionan sus propiedades y componentes para combatir algunas plagas del jardín y limpiar ciertas superficies del hogar.

Ambos productos naturales, son muy seguros para limpiar la casa y mantener a los insectos alejados del jardín.

En la actualidad, el vinagre es un producto popular y famoso que se encuentra en toda cocina y protagoniza algún que otro truco casero de abuela. Gracias a sus propiedades abrasivas, antibacterianas y desodorizantes, el vinagre combate los malos olores, los pegotes, la acumulación de minerales y de paso condimenta alguna ensalada.

La canela es una especia originaria de Asía, nace concretamente en el sur de la India, en la actual isla de Sri Lanka. Es un alimento antiguo, cargado de historia, que hace miles de años se utilizaba como bebida de culto, para rituales y comidas. Hoy, la canela forma parte de múltiples recetas dulces, saladas y algunos trucos de limpieza.

¿Por qué debería mezclar vinagre y canela en un frasco?

¿Qué significa el truco del vinagre y la canela? Esta vieja técnica se puede realizar en el hogar colocando unas ramas de canela en un frasco de vidrio (o canela en polvo), junto con una taza de vinagre blanco. Deja reposar los ingredientes por unas horas, y luego puedes utilizarlos para espantar insectos.

Puedes colocar la mezcla de vinagre y canela en un recipiente pulverizador para rociar las hojas de las plantas.

La canela tiene propiedades bacterianas y curativas que actúan como cicatrizantes de las especies del jardín, el vinagre es un excelente producto anti hongos que evita la formación de moho y humedad en las hojas de las plantas.

La mezcla de canela y vinagre espanta algunas plagas como los zancudos o mosquitos. Debido a su fuerte aroma, los insectos salen volando y escapan espantados. Además, se puede utilizar para limpiar superficies de la casa como mesadas, fuentes y algunos utensilios. Ya sabes qué significa este truco o técnica con canela y vinagre, ahora solo debes ponerla en práctica.

3 consejos para comenzar a limpiar con vinagre

El vinagre funciona muy bien en el ba&ntilde;o. Sirve para limpiar a fondo el sarro de las canillas y el moho de las paredes.&nbsp;

  1. Nunca hay que limpiar con vinagre las superficies digitales o pantallas de celular, computadora o televisor.
  2. Utiliza el vinagre rebajado con agua para que no quede tan puro.
  3. Existen vinagres de limpieza destilados y de alimentos fermentados, los primeros nunca se tienen que usar en la cocina.

