Por qué hay que mezclar vinagre y canela en un frasco: ¿qué significa?

La canela es una especia originaria de Asía, nace concretamente en el sur de la India, en la actual isla de Sri Lanka. Es un alimento antiguo, cargado de historia, que hace miles de años se utilizaba como bebida de culto, para rituales y comidas. Hoy, la canela forma parte de múltiples recetas dulces, saladas y algunos trucos de limpieza.

¿Por qué debería mezclar vinagre y canela en un frasco?

¿Qué significa el truco del vinagre y la canela? Esta vieja técnica se puede realizar en el hogar colocando unas ramas de canela en un frasco de vidrio (o canela en polvo), junto con una taza de vinagre blanco. Deja reposar los ingredientes por unas horas, y luego puedes utilizarlos para espantar insectos.

rociar plantas Puedes colocar la mezcla de vinagre y canela en un recipiente pulverizador para rociar las hojas de las plantas.

La canela tiene propiedades bacterianas y curativas que actúan como cicatrizantes de las especies del jardín, el vinagre es un excelente producto anti hongos que evita la formación de moho y humedad en las hojas de las plantas.

La mezcla de canela y vinagre espanta algunas plagas como los zancudos o mosquitos. Debido a su fuerte aroma, los insectos salen volando y escapan espantados. Además, se puede utilizar para limpiar superficies de la casa como mesadas, fuentes y algunos utensilios. Ya sabes qué significa este truco o técnica con canela y vinagre, ahora solo debes ponerla en práctica.

3 consejos para comenzar a limpiar con vinagre

vinagre El vinagre funciona muy bien en el baño. Sirve para limpiar a fondo el sarro de las canillas y el moho de las paredes.