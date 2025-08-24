Una cucharadita de este polvo mágico será suficiente para que el anturio crezca fuerte y sin plagas

anturio Cómo estimular la floración del anturio con canela.

Además, el fuerte aroma que desprende este ingrediente de cocina mantendrá a todas las plagas lejos, complementando así el buen crecimiento de la planta en cuestión.

Para este truco de jardinería, el primer paso consistirá en buscar canela y espolvorear una cucharada sobre el sustrato del anturio. A continuación, tendrás que mezclar la especia con la tierra de la maceta.

El siguiente paso será buscar una botella con spray atomizador y rociar el sustrato del anturio para liberar el fósforo y el potasio y hacer que la raíces comiencen a absorberlo. En dos semanas, notarás cómo la planta está con un aspecto formidable.

Canela

La fuente citada indica que, además del uso de canela para estimular la floración de anturio, será necesario tener en consideración otros cuidados. Por ejemplo, el riego debe ser moderado en invierno y constante en verano, siempre evitando encharcar el sustrato.

En la misma línea, la temperatura también será clave en el anturio. Los profesionales recomiendan tener esta planta en un lugar donde la temperatura oscile los 20/25 grados. También la humedad ambiental considera en el crecimiento de este ejemplar.

Finalmente, la iluminación en el anturio cumplirá un rol estelar: necesita al menos cuatro horas de iluminación indirecta. Si se encuentra en una maceta en un lugar oscuro, dentro de casa, las flores comenzarán a debilitarse.