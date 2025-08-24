Inicio Sociedad Anturios
Jardinería

Una cucharadita de este polvo mágico será suficiente para que el anturio crezca fuerte y sin plagas

El anturio es una planta que demanda distintos nutrientes para su correcto crecimiento. Este truco de jardinería estimulará la floración del ejemplar

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Con esta especia tu anturio estallará de flores.

Con esta especia tu anturio estallará de flores.

La elegancia del anturio debe garantizarse con distintos cuidados de jardinería. Sabemos que esta planta de hermosas flores rojas necesita diversos nutrientes para crecer de manera vigorosa. En este sentido, te diré cuál es la especia que requiere dicho ejemplar para desarrollarse de manera óptima y, a su vez, evitar plagas.

Con una cucharada de este ingrediente, tu anturio estallará de flores en pocas semanas

Si buscas estimular la floración de un anturio, y al mismo tiempo cuidarlos de plagas, tendrás que acudir a las propiedades de la canela. Con un simple truco de jardinería, lograrás cumplir este objetivo.

De acuerdo a lo que informan especialistas, una cucharadita de canela, será suficiente para nutrir las raíces de esta colorida planta. Esta especia, que cualquiera de nosotros tienen la cocina, aportará, potasio y fósforo al anturio. Gracias a estos nutrientes, el ejemplar mencionado crecerá fuerte y sano.

anturio
C&oacute;mo estimular la floraci&oacute;n del anturio con canela.

Cómo estimular la floración del anturio con canela.

Además, el fuerte aroma que desprende este ingrediente de cocina mantendrá a todas las plagas lejos, complementando así el buen crecimiento de la planta en cuestión.

Para este truco de jardinería, el primer paso consistirá en buscar canela y espolvorear una cucharada sobre el sustrato del anturio. A continuación, tendrás que mezclar la especia con la tierra de la maceta.

El siguiente paso será buscar una botella con spray atomizador y rociar el sustrato del anturio para liberar el fósforo y el potasio y hacer que la raíces comiencen a absorberlo. En dos semanas, notarás cómo la planta está con un aspecto formidable.

Canela

La fuente citada indica que, además del uso de canela para estimular la floración de anturio, será necesario tener en consideración otros cuidados. Por ejemplo, el riego debe ser moderado en invierno y constante en verano, siempre evitando encharcar el sustrato.

En la misma línea, la temperatura también será clave en el anturio. Los profesionales recomiendan tener esta planta en un lugar donde la temperatura oscile los 20/25 grados. También la humedad ambiental considera en el crecimiento de este ejemplar.

Finalmente, la iluminación en el anturio cumplirá un rol estelar: necesita al menos cuatro horas de iluminación indirecta. Si se encuentra en una maceta en un lugar oscuro, dentro de casa, las flores comenzarán a debilitarse.

Temas relacionados:

Te puede interesar