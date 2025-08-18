Qué sucede al espolvorear una cucharadita de café en el sustrato de tu anturio, según expertos en jardinería

anturio Si tienes anturios, expertos recomiendan espolvorear una cucharadita de café en el sustrato.

En principio, el café molido es un fertilizante natural que aporta nutrientes esenciales al suelo, algo fundamental para el desarrollo del anturio. Esta planta, como muchas otras, requiere nitrógeno, fósforo y potasio para prosperar.

El nitrógeno promueve el crecimiento de sus hojas, dándoles ese aspecto exuberante y brillante, mientras que el fósforo y el potasio contribuyen al fortalecimiento de las raíces y a una floración más vigorosa y duradera. Por ende, garantizarás que tu planta se encuentre espléndida casi todo el año gracias a este truco de jardinería.

En este sentido, los expertos señalan que la ventaja del café molido es que libera estos nutrientes de forma gradual, lo que actúa como un fertilizante de acción lenta que nutre a la planta de manera constante sin sobrecargarla, a diferencia de algunos productos químicos. Es decir que, si espolvoreamos un poco de este ingrediente en el sustrato, se beneficiará al ejemplar a mediano y largo plazo.

cafe Conocé los beneficios de usar café en tus anturios.

Además, bien es sabido que el anturio crece mejor en suelos ligeramente ácidos, y el café molido tiene la capacidad de bajar el pH de la tierra, creando el ambiente ideal para esta planta. Al mismo tiempo, se mejora la estructura del suelo, ayudando a que la tierra sea más aireada y capaz de retener la humedad.

Finalmente, espolvorear café en el sustrato del anturio creará una protección natural contra las plagas. El fuerte aroma disuade a insectos como caracoles y hormigas, que pueden ser perjudiciales para la planta.