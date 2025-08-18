Inicio Sociedad Anturios
Qué sucede al espolvorear una cucharadita de café en el sustrato de tu anturio, según expertos en jardinería

Para potenciar la floración y el buen crecimiento de los anturios, expertos en jardinería recomiendan acudir a las propiedades del café

Walter Vasquez
Conocé los beneficios del café sobre tus anturios.

Reconocida por sus flores en forma de corazón, el anturio es una de las plantas más elegantes, tanto para interiores como para el jardín (siempre que esté cultivada en regiones de climas cálidos). Aunque, para aprovechar su floración, expertos en jardinería sugieren estimular su crecimiento con un poco de café.

Jardinería: por qué debes usar café como fertilizante de tus anturios

Existen distintas formas de estimular la floración del anturio y una de las más efectivas es el uso del café. Las propiedades nutricionales del grano coincidirán con las necesidades específicas de la planta, potenciando así su crecimiento y también promoviendo buena salud del ejemplar ya que, entre otras cosas, podremos repeler plagas.

El experto en jardinería José Sotelo explicó, en su canal de YouTube, cómo se verá beneficiado un anturio que tenga café en el sustrato, en comparación de una planta que no haya sido estimulada con un truco de jardinería de este tipo.

anturio
Si tienes anturios, expertos recomiendan espolvorear una cucharadita de café en el sustrato.

En principio, el café molido es un fertilizante natural que aporta nutrientes esenciales al suelo, algo fundamental para el desarrollo del anturio. Esta planta, como muchas otras, requiere nitrógeno, fósforo y potasio para prosperar.

El nitrógeno promueve el crecimiento de sus hojas, dándoles ese aspecto exuberante y brillante, mientras que el fósforo y el potasio contribuyen al fortalecimiento de las raíces y a una floración más vigorosa y duradera. Por ende, garantizarás que tu planta se encuentre espléndida casi todo el año gracias a este truco de jardinería.

En este sentido, los expertos señalan que la ventaja del café molido es que libera estos nutrientes de forma gradual, lo que actúa como un fertilizante de acción lenta que nutre a la planta de manera constante sin sobrecargarla, a diferencia de algunos productos químicos. Es decir que, si espolvoreamos un poco de este ingrediente en el sustrato, se beneficiará al ejemplar a mediano y largo plazo.

cafe
Conocé los beneficios de usar café en tus anturios.

Además, bien es sabido que el anturio crece mejor en suelos ligeramente ácidos, y el café molido tiene la capacidad de bajar el pH de la tierra, creando el ambiente ideal para esta planta. Al mismo tiempo, se mejora la estructura del suelo, ayudando a que la tierra sea más aireada y capaz de retener la humedad.

Finalmente, espolvorear café en el sustrato del anturio creará una protección natural contra las plagas. El fuerte aroma disuade a insectos como caracoles y hormigas, que pueden ser perjudiciales para la planta.

