Pocos lo saben: las vitaminas que necesitan tus anturios en invierno para no marchitarse

Si tienes anturios en casa, deberás saber cómo cuidar estas plantas en invierno para que crezcan fuertes y saludables

Walter Vasquez
El secreto de jardinería infalible para mantener tus anturios fuertes y saludables.

En invierno, el anturio tiende a perder vitalidad. Esto es algo frecuente en casi todas las especies, pero en este ejemplar puede percibirse con mayor facilidad: sus hojas comienzan a caerse y la coloración de sus flores empieza a perderse. Para contrarrestar esto, es necesario desarrollar cuidados de jardinería específicos, como el uso de vitaminas a través de abonos.

Jardinería: qué vitaminas revitalizarán a los anturios en invierno

En este sentido, especialistas en jardinería recomiendan revertir la situación acudiendo a tres vitaminas que incidirán en el crecimiento del anturio. De esta forma, en pocos días notarás cómo cambia el aspecto de la planta.

Vitamina E

La misma se encuentra en abonos orgánicos ricos en aceites vegetales o en compost elaborado con restos de frutas. La vitamina E ayudará al anturio a proteger sus membranas celulares frente a daños causados por el estrés ambiental, principalmente si durante el invierno se encuentra cerca de una estufa o calefactor.

Con estas vitaminas tus anturios crecerán fuertes en invierno.

Vitamina B1

Este nutriente puede suministrarse a partir del arroz integral o el germen de trigo, como así también los extractos de algas marinas. Un abono casero líquido elaborado con cualquiera de estos ingredientes será clave para que la planta desarrolle raíces nuevas y saludables.

Vitamina C

Finalmente, esta vitamina actuará como un antioxidante natural que protegerá a las células, al mismo tiempo que ayudará a prevenir enfermedades. Con este nutriente, el anturio se mantendrá vigoroso durante el invierno. El mismo se puede encontrar en fertilizantes y abonos caseros elaborados con cáscaras de naranja o limón.

Así puedes estimular el crecimiento de un anturio en invierno.

Además de estas vitaminas que le darán vitalidad a los anturios en invierno, es necesario poner en práctica otros cuidados de jardinería:

  • Riego: durante el invierno, el anturio necesita poca agua. En consecuencia, el riego debe ser esporádico, siempre evitando encharcar el sustrato. De esta forma, no se pudrirán sus raíces.
  • Iluminación: la luz es fundamental para esta planta, por lo que se debe colocar su maceta en un lugar donde reciba iluminación indirecta y brillante. El déficit de luz podría impedir su floración.
  • Temperatura: la temperatura ideal para el anturio en invierno debe oscilar entre los 15 y 22 los grados. Además, se debe proteger de las corrientes de aire frío y de las fuentes de calor directo.

