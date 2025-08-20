Pocos lo saben: las vitaminas que necesitan tus anturios en invierno para no marchitarse

La misma se encuentra en abonos orgánicos ricos en aceites vegetales o en compost elaborado con restos de frutas. La vitamina E ayudará al anturio a proteger sus membranas celulares frente a daños causados por el estrés ambiental, principalmente si durante el invierno se encuentra cerca de una estufa o calefactor.
anturio
Con estas vitaminas tus anturios crecerán fuertes en invierno.
Vitamina B1
Este nutriente puede suministrarse a partir del arroz integral o el germen de trigo, como así también los extractos de algas marinas. Un abono casero líquido elaborado con cualquiera de estos ingredientes será clave para que la planta desarrolle raíces nuevas y saludables.
Vitamina C
Finalmente, esta vitamina actuará como un antioxidante natural que protegerá a las células, al mismo tiempo que ayudará a prevenir enfermedades. Con este nutriente, el anturio se mantendrá vigoroso durante el invierno. El mismo se puede encontrar en fertilizantes y abonos caseros elaborados con cáscaras de naranja o limón.
anturio
Así puedes estimular el crecimiento de un anturio en invierno.
Además de estas vitaminas que le darán vitalidad a los anturios en invierno, es necesario poner en práctica otros cuidados de jardinería:
- Riego: durante el invierno, el anturio necesita poca agua. En consecuencia, el riego debe ser esporádico, siempre evitando encharcar el sustrato. De esta forma, no se pudrirán sus raíces.
- Iluminación: la luz es fundamental para esta planta, por lo que se debe colocar su maceta en un lugar donde reciba iluminación indirecta y brillante. El déficit de luz podría impedir su floración.
- Temperatura: la temperatura ideal para el anturio en invierno debe oscilar entre los 15 y 22 los grados. Además, se debe proteger de las corrientes de aire frío y de las fuentes de calor directo.