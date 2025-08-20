Pocos lo saben: las vitaminas que necesitan tus anturios en invierno para no marchitarse

La misma se encuentra en abonos orgánicos ricos en aceites vegetales o en compost elaborado con restos de frutas. La vitamina E ayudará al anturio a proteger sus membranas celulares frente a daños causados por el estrés ambiental, principalmente si durante el invierno se encuentra cerca de una estufa o calefactor.

anturio Con estas vitaminas tus anturios crecerán fuertes en invierno.

Vitamina B1

Este nutriente puede suministrarse a partir del arroz integral o el germen de trigo, como así también los extractos de algas marinas. Un abono casero líquido elaborado con cualquiera de estos ingredientes será clave para que la planta desarrolle raíces nuevas y saludables.

Vitamina C

Finalmente, esta vitamina actuará como un antioxidante natural que protegerá a las células, al mismo tiempo que ayudará a prevenir enfermedades. Con este nutriente, el anturio se mantendrá vigoroso durante el invierno. El mismo se puede encontrar en fertilizantes y abonos caseros elaborados con cáscaras de naranja o limón.

anturio Así puedes estimular el crecimiento de un anturio en invierno.

Además de estas vitaminas que le darán vitalidad a los anturios en invierno, es necesario poner en práctica otros cuidados de jardinería: