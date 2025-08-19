Inicio Sociedad abono casero
Un chorrito de este abono casero y tu anturio estallará de flores antes de la primavera

Si tienes anturios en casa y notas que su floración es escasa, puedes aplicarle este abono casero líquido repleto de nutrientes

Walter Vasquez
Descubre el mejor abono casero para tus anturios.

El anturio es un ejemplar que se destaca por su gran poder ornamental, siendo una de las especies más codiciadas para tener dentro de casa. Sin embargo, en ocasiones, su floración puede estropearse debido al déficit de nutrientes que está sufriendo dicha planta tropical. Si estas experimentando este problema, especialistas en jardinería recomiendan acudir a las propiedades de un potente abono casero.

Jardinería: el abono casero que hará estallar de flores a tu anturio

Así como en ocasiones anteriores te expliqué los beneficios del café en el crecimiento de los anturios, hoy te diré cuál es el mejor abono casero para estimular la floración de esta planta. Lo mejor es que para este truco de jardinería solamente necesitarás unos pocos ingredientes que seguramente tienes en la cocina.

De acuerdo con lo informado en el canal de YouTube de la experta en jardinería Liliana Muñoz, si notas que tu anturio está estancado y sus flores no aparecen, necesitarás de la ayuda de un potente abono casero que acelerará la floración de la planta, al mismo tiempo que mejorará su follaje.

anturio planta
Este abono casero estimulará la floración de los anturios.

Para este truco de jardinería necesitarás de las cáscaras de cuatro bananas o plátanos, dos remolachas pequeñas, una cabeza de ajo y las cáscaras de una mandarina o naranja. De esta forma le aportarás al anturio nutrientes claves como nitrógeno, potasio, calcio, zinc y fósforo.

Reunidos todos los ingredientes, deberás picarlos en pequeños trozos y luego llevarlos a una cacerola con dos litros de agua hirviendo. Cocinar durante 20 minutos y dejar reposar 24 horas para que se liberen todos los nutrientes.

Transcurrido el tiempo, será momento de colar la preparación para quitar los trozos de cáscaras y vegetales, obteniendo así el abono casero líquido. Antes de aplicar, será necesario diluirlo en 5 litros de agua y luego regar la planta, evitando encharcar el sustrato para que las raíces no se pudran.

anturio
Este truco de jardinería acelerará el crecimiento del anturio.

Es trascendental diluir en agua el abono casero porque, caso contrario, habrá una sobrecarga de nutrientes en el anturio, lo cual provocará que la planta se marchite. Este truco de jardinería, según recomienda la especialista, se puede aplicar una vez por semana. En pocos días verás cómo el ejemplar floreció.

