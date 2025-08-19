Un chorrito de este abono casero y tu anturio estallará de flores antes de la primavera

anturio planta Este abono casero estimulará la floración de los anturios.

Para este truco de jardinería necesitarás de las cáscaras de cuatro bananas o plátanos, dos remolachas pequeñas, una cabeza de ajo y las cáscaras de una mandarina o naranja. De esta forma le aportarás al anturio nutrientes claves como nitrógeno, potasio, calcio, zinc y fósforo.

Reunidos todos los ingredientes, deberás picarlos en pequeños trozos y luego llevarlos a una cacerola con dos litros de agua hirviendo. Cocinar durante 20 minutos y dejar reposar 24 horas para que se liberen todos los nutrientes.

Transcurrido el tiempo, será momento de colar la preparación para quitar los trozos de cáscaras y vegetales, obteniendo así el abono casero líquido. Antes de aplicar, será necesario diluirlo en 5 litros de agua y luego regar la planta, evitando encharcar el sustrato para que las raíces no se pudran.

Este truco de jardinería acelerará el crecimiento del anturio.

Es trascendental diluir en agua el abono casero porque, caso contrario, habrá una sobrecarga de nutrientes en el anturio, lo cual provocará que la planta se marchite. Este truco de jardinería, según recomienda la especialista, se puede aplicar una vez por semana. En pocos días verás cómo el ejemplar floreció.