Por qué hay que mezclar vinagre y azúcar en un vaso: ¿qué significa?

El vinagre es un producto barato y versátil. Sus usos y aplicaciones van desde limpieza hasta recetas de cocina. Combinado con otros ingredientes naturales potencia sus propiedades y características.
En esta ocasión te voy a explicar qué significa el truco del vinagre con el azúcar y por qué deberías poner en práctica este procedimiento hogareño.
El vinagre es un popular líquido ácido que se emplea desde hace miles de años en la cocina, la jardinería y los trucos de limpieza. Se obtiene a partir de la fermentación de frutas y legumbres que producen ácido acético por descomposición de bacterias y contacto con el oxígeno.
El azúcar, por su parte, es un alimento blanco endulzante que se produce a partir de la caña de azúcar y se utiliza en muchísimas recetas de cocina.
¿Qué significa el truco del vinagre y el azúcar? Esta mezcla es muy efectiva para limpiar y desengrasar superficies de plata y acero, como utensilios, cubiertos y ollas.
Simplemente, debes colocar en un vaso dos cucharadas de azúcar de mesa con 100 ml de vinagre de manzana o alcohol. Revuelve bien los ingredientes hasta que se integren y utilízalos para limpiar, con ayuda de una esponja o rejilla.
Refregando un poco de vinagre y azúcar, tus cubiertos quedan brillantes, impecables, libres de óxido, grasa y cualquier tipo de suciedad.
El vinagre es un producto ecológico, barato y versátil. Es un poderoso aliado en el hogar que sirve para limpiar casi cualquier mancha, pegote, eliminar olores, y quitar suciedad de la ropa.
El vinagre es muy bueno para limpiar y remover mugre debido a su alto porcentaje de ácido. La acidez del vinagre varía según el origen y proceso de producción, no es lo mismo un vinagre fermentado que uno destilado.
El vinagre disuelve compuestos y minerales de las superficies. Es perfecto para quitar las manchas del baño, los hongos de las paredes y los restos de grasa de las ollas y sartenes.
También se puede utilizar vinagre para limpiar manchas de sangre, vino, grasa y otras sustancias de la ropa. En el jardín, este producto puede ser utilizado para repeler plagas y matar hongos que dañan las hojas.
Ahora que ya sabes qué significa esta técnica con vinagre y azúcar; y conoces otras funciones de este líquido ácido, ya puedes aprovechar al máximo todas sus propiedades y beneficios.