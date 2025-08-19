Inicio Sociedad vinagre
Mezcla un poco de vinagre con almidón de maíz y crea bioplástico en el hogar

El vinagre es un producto natural y ácido que suele utilizarse en el hogar para muchas cosas. Desde limpieza, cocina, repelente hasta trucos ecológicos

Crea plástico biodegradable en casa con dos ingredientes 

Cuando pensamos en vinagre llegan a nuestra mente imágenes de ensaladas, trucos para quitar el sarro y procedimientos para tartar la caspa del cabello. Este producto común, presente en todo hogar y alacena, posee enormes propiedades más allá de la limpieza y la cocina.

Recientemente, descubrí un truco de vinagre y almidón de maíz perfecto para fabricar bioplásticos en el hogar, de manera segura y ecológica. Toma nota y presta atención a este truco amigable con el ambiente.

almidón de maíz
Se puede realizar con almidón de maíz, papa o mandioca

Los bioplásticos son materiales ecológicos y degradables elaborados a partir de elementos orgánicos, renovables y compostables como restos de almidón de maíz, aceites vegetales y cañas de azúcar.

El bioplástico es una alternativa amigable con el planeta que reduce el impacto ambiental, la producción de residuos y la explotación de recursos no renovables.

¿Por qué hay que mezclar vinagre y almidón de maíz en una olla?

Con un poco de vinagre, almidón de maíz, agua y glicerina puedes fabricar un plástico biodegradable en el hogar.

Este material puede ser utilizado para fabricar bolsas de basura, envoltorios, fundas de ropa e incluso mantas para proteger a las plantas de las heladas. En la industria se emplea para elaborar objetos más complejos, como cepillos de dientes, botellas y juguetes.

plástico degradable
  1. Coloca en una olla mediana 200 ml de agua de la canilla o destilada. Añade 20 gramos de glicerina (puedes comprarla en alguna tienda de plásticos), 20 ml de vinagre de alcohol y 30 gramos de almidón de maíz.
  2. Enciende el fuego y comienza abatir sin parar para evitar la formación de grumos.
  3. Coloca la mezcla en una superficie de silicona o algún material donde el bioplástico no se pegue, como papel manteca o aluminio.
  4. Extiende la mezcla de almidón de maíz y vinagre sobre la lámina, bien fina y uniforme. Puedes poner un poco de vaselina en la silicona para que se despegue más fácil.
  5. Deja la mezcla reposar hasta que esté completamente seca y listo, ya está lista para usar.

¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en el hogar?

vinagre
El vinagre es efectivo y seguro para limpiar el hogar

El vinagre es efectivo y seguro para limpiar el hogar

El vinagre es un ingrediente natural con propiedades abrasivas, desinfectantes y desodorizantes. Puedes colocar vinagre en la heladera para eliminar los malos olores o refregar un poco de vinagre en las sartenes para quitar la grasa.

El vinagre también se usa mucho en la jardinería para repeler plagas de hongos e insectos. Del mismo modo, es un limpiador perfecto para el hogar, especialmente para el baño, las paredes, pisos y ventanas.

