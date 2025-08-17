Cómo eliminar el sabor amargo de la berenjena: tres recetas caseras para hacerlo

Para poder sacarle el sabor amargo a la berenjena, hay varios métodos que son sencillos de realizar y que son recomendados por los que más saben. En este caso, el sitio directoalpaladar, expertos en recetas, recomiendan como hacerlo con algunos métodos que no fallan.
berenjena-recetas
El sabor amargo de la berenjena puede opacar el sabor de alguna receta.
Cómo sacarle el sabor amargo a la berenjena
Presentar la berenjena de la mejor manera para cocinar, sin su característico saber amargo, es posible gracias a estos trucos:
- La manera más clásica de sacarle lo amargo a la berenjena, consiste en cortarla en rodajas de aproximadamente un centímetro, distribuirlas en una superficie plana (puede ser en una mesa o en la mesada de la cocina), y esparcirle en forma de lluvia sal fina. Se aguarda por 30 minutos y luego se enjuaga.
- Otro método para sacarle el amargor a la berenjena, consiste en sumergir finas rodajas en una solución de agua, sal y leche. También se le puede agregar un poco de harina al preparado. Se enjuagan y utilizar como uno quiera.
- Otra opción es sumergir las láminas de berenjena en vinagre de manzana o vino. Colocar en una fuente las rodajas de berenjena con agua y una cucharadita de vinagre o vino, por unos 20 minutos. Enjuagar, secar bien y utilizar en alguna receta.
berenjena
La berenjena, que se puede comer de mil maneras, trae un sabor amargo que no es muy agradable al paladar.