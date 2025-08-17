Inicio Sociedad Berenjena
¡No sabía bien como era!

Cómo eliminar el sabor amargo de la berenjena: tres recetas caseras para hacerlo

Es recomendable quitarle el sabor amargo a la berenjena antes de consumirla, sea la que sea la receta que se vaya a preparar

Miguel Guayama
La berenjena es utilizada en muchas recetas y es protagonista de muchos platos.

La gastronomía mundial posee recetas de todo tipo que incluyen berenjena. Esta verdura con la que se pueden hacer los más variados platos, está prácticamente presente en todas las cocinas del mundo y es dueña de un sabor muy particular e irresistible.

Pero para poder aprovechar la berenjena en su máximo esplendor, es necesario sacarle el sabor amargo que trae este alimento, que brinda además todo tipo de beneficios.

La berenjena le aporta muchos beneficios a la salud de las personas.

Si bien no siempre influye en el plato que se vaya a preparar, siempre es preferible sacarte lo amargo a la berenjena, porque es capaz de arruinar una receta con ese sabor áspero y desagradable.

Para poder sacarle el sabor amargo a la berenjena, hay varios métodos que son sencillos de realizar y que son recomendados por los que más saben. En este caso, el sitio directoalpaladar, expertos en recetas, recomiendan como hacerlo con algunos métodos que no fallan.

El sabor amargo de la berenjena puede opacar el sabor de alguna receta.

Cómo sacarle el sabor amargo a la berenjena

Presentar la berenjena de la mejor manera para cocinar, sin su característico saber amargo, es posible gracias a estos trucos:

  • La manera más clásica de sacarle lo amargo a la berenjena, consiste en cortarla en rodajas de aproximadamente un centímetro, distribuirlas en una superficie plana (puede ser en una mesa o en la mesada de la cocina), y esparcirle en forma de lluvia sal fina. Se aguarda por 30 minutos y luego se enjuaga.
  • Otro método para sacarle el amargor a la berenjena, consiste en sumergir finas rodajas en una solución de agua, sal y leche. También se le puede agregar un poco de harina al preparado. Se enjuagan y utilizar como uno quiera.
  • Otra opción es sumergir las láminas de berenjena en vinagre de manzana o vino. Colocar en una fuente las rodajas de berenjena con agua y una cucharadita de vinagre o vino, por unos 20 minutos. Enjuagar, secar bien y utilizar en alguna receta.
La berenjena, que se puede comer de mil maneras, trae un sabor amargo que no es muy agradable al paladar.

