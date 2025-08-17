Cómo eliminar el sabor amargo de la berenjena: tres recetas caseras para hacerlo

Pero para poder aprovechar la berenjena en su máximo esplendor, es necesario sacarle el sabor amargo que trae este alimento, que brinda además todo tipo de beneficios.

berenjena-cocina-receta La berenjena le aporta muchos beneficios a la salud de las personas.

Si bien no siempre influye en el plato que se vaya a preparar, siempre es preferible sacarte lo amargo a la berenjena, porque es capaz de arruinar una receta con ese sabor áspero y desagradable.