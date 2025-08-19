Elimina el mal olor en el baño y en el inodoro con un puñado de esta especia

Aceite esencial de menta (o del aroma que más te guste)

5 cucharadas de bicarbonato de sodio

Una botella llena de un litro de agua.

10 unidades de clavo de olor

El primer paso es disolver las 5 cucharadas de bicarbonato de sodio en la botella de agua, luego agregar los clavos de olor y unas gotas de aceite esencial de menta. Revolver bien y luego colocar esta mezcla directamente en el inodoro. Esto debería deshacerse rápidamente de los malos olores.

Baño escobilla El clavo de olor sirve para limpiar el baño.

¿Qué otros métodos sirven para eliminar el olor a orina del baño?

Ventilación

La ventilación del baño es clave para poder eliminar el mal olor. Te aconsejamos dejar abierta la puerta (y ventanas en caso de que existan en el lugar) por lo menos durante media hora al día. Esto ayudará a eliminar el olor a humedad y orina.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es otra gran opción para eliminar el olor a orina del baño. Simplemente tienes que espolvorear este polvo en los lados de la taza del inodoro y déjelo reposar durante 30 minutos.

Luego tendrás que fregar las superficies con un cepillo o escobilla y enjuagar con agua. El bicarbonato sigue siendo un excelente desodorante que se puede usar para ahuyentar todo tipo de olores persistentes.

Perfumes naturales

Antes de rociar en el baño un frasco entero de desodorante, te aconsejamos recurrir al aceite esencial del aroma que más te guste. Para ello, simplemente aplicarás 5 gotas de aceite esencial del aroma que más te guste en el cilindro de cartón del rollo de papel higiénico antes de volver a colocarlo en su lugar habitual.

Aceites naturales Los aceites naturales sirven para eliminar los malos olores del baño.

Vinagre blanco

El vinagre blanco también es una gran opción para eliminar los malos olores del baño. Solo tienes que rociar este producto en las paredes del baño, dejarlo actuar por unos minutos y luego frotar con un cepillo. Finaliza enjuagando con agua.