Con un chorro de vinagre: elimina para siempre los pegotes de grasa de la cerámica de la cocina

limpiar grasa El vinagre tiene propiedades abrasivas y desodorizantes

Hoy te voy a compartir un truco de abuela perfecto para limpiar y eliminar la grasa acumulada en los azulejos de la cocina, esa grasa amarilla que lleva años pegada a la pared y ni la esponja más rasposa logra quitar. Toma nota, prepara tus guantes para limpiar y presta mucha atención.

Paso a paso y con vinagre: cómo puedo limpiar la grasa de los azulejos de la cocina

Para realizar este truco de vinagre vas a necesitar unos cuantos elementos de limpieza que seguro tienes en casa: vinagre, agua caliente, un recipiente con pico pulverizador y un paño limpio o esponja de platos para refregar.

Coloca el vinagre junto con el agua caliente en partes iguales dentro del recipiente pulverizador. Agita bien para integrar la mezcla. Lo mejor es usar vinagre blanco de alcohol o vinagre de limpieza. Pulveriza toda la zona de la cocina afectada por la grasa. Deja que el vinagre actúe por unos 15 minutos. Refriega bien todas las cerámicas con la esponja o el trapo, hasta que la grasa desaparezca. Si aún queda algún pegote, puedes colocar un poco de bicarbonato en la mezcla y volver a rociar.

grasa en la cocina El vinagre también elimina hongos y bacterias de las superficies de la cocina

Así de fácil, en pocos minutos y con un chorro de vinagre natural puedes limpiar una por una las cerámicas de la cocina. Realiza este procedimiento todas las semanas o cada 15 días para evitar que los pegotes se acumulen.

Otros usos del vinagre en la cocina: un ingrediente perfecto para limpiar

El vinagre sirve para limpiar muchas cosas del hogar y la cocina. Por ejemplo, usando un poco de vinagre y jugo de limón puedes eliminar el mal olor del microondas y la heladera o desengrasar las paredes del horno.

vinagre de manzana El vinagre también repele plagas y elimina hongos de las plantas del jardín

También es un líquido ideal para limpiar el sarro de las canillas, teteras, pavas eléctricas y termos. Finalmente, puedes utilizar un poco de vinagre de alimentos en la cocina para mejorar la textura y sabor de ciertos vegetales, carnes, pastas y legumbres.