Hierve los cubiertos de plata con un poco de vinagre: ¿qué significa?

El vinagre es un producto natural que se obtiene por fermentación de frutas o destilación química. Cuando se combina con agua y se lleva al fuego, el aumento de temperatura potencia sus beneficios y propiedades de limpieza.

agua hirviendo Evita los cubiertos que tengan pintura o estén teñidos ya que se pueden decolorar

Para realizar este truco, simplemente debes colocar un poco de agua en una olla o sartén con medio vaso de vinagre blanco. Lleva la olla a punto de ebullición en la hornalla y coloca los cubiertos dentro. Deja que hiervan junto con el vinagre durante unos 10 o 15 minutos.

Apaga la hornalla, deja que el agua y el vinagre se enfríen y retira los cubiertos. Enjuaga bien cada pieza, sécalos con una toalla limpia y guárdalos. También puedes realizar una variante con vinagre y bicarbonato para retirar los pegotes y manchas más firmes, espolvoreando los cubiertos con bicarbonato y rociándolos con vinagre.

Para mantener los cubiertos impecables durante más tiempo, lo mejor es lavarlos luego de cada uso con detergente de platos y agua tibia. Evita refregar los cubiertos delicados para no marcar el metal y nunca los guardes mojados en el cajón de cubiertos.

¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en casa?

Ahora que ya sabes qué significa la técnica del vinagre y los cubiertos, solo debes ponerla en práctica. A continuación te comparto algunos otros usos del vinagre en el hogar, ideales para explotar al máximo todas sus cualidades y componentes.

vinagre blanco El vinagre de limpieza es más efectivo para limpiar, pero no sirve para trucos de alimentos