Inicio Sociedad vinagre
Truco casero

Hierve los cubiertos de plata con un poco de vinagre: ¿qué significa?

El truco del vinagre y los cubiertos es una técnica muy efectiva para mantener los tenedores, cuchillos y cucharas siempre impecables y brillantes

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Puedes utilizar vinagre en el hogar para casi cualquier truco de limpieza casero

Puedes utilizar vinagre en el hogar para casi cualquier truco de limpieza casero

El vinagre es un producto natural y ácido que nunca debe faltar en tu cocina. No solo por su sabor intenso y rico, también por sus enormes propiedades de limpieza, antifúngicas, desengrasantes y desodorizantes.

¿Qué significa el truco del vinagre y los cubiertos de plata? Esta técnica de abuela es muy efectiva para mantener los cubiertos siempre limpios y como nuevos. A continuación te comparto el paso a paso para realizar el procedimiento sin cometer errores ni dañar los cubiertos.

cubiertos en agua
El vinagre limpia los cubiertos sin deteriorarlos ni mancharlos

El vinagre limpia los cubiertos sin deteriorarlos ni mancharlos

¿Por qué hay que hervir los cubiertos en agua con vinagre?

Esta técnica es muy efectiva para los cubiertos de plata y también para los de madera, siempre y cuando seques bien el material para que no se llene de hongos y humedad.

El vinagre es un producto natural que se obtiene por fermentación de frutas o destilación química. Cuando se combina con agua y se lleva al fuego, el aumento de temperatura potencia sus beneficios y propiedades de limpieza.

agua hirviendo
Evita los cubiertos que tengan pintura o estén teñidos ya que se pueden decolorar

Evita los cubiertos que tengan pintura o estén teñidos ya que se pueden decolorar

Para realizar este truco, simplemente debes colocar un poco de agua en una olla o sartén con medio vaso de vinagre blanco. Lleva la olla a punto de ebullición en la hornalla y coloca los cubiertos dentro. Deja que hiervan junto con el vinagre durante unos 10 o 15 minutos.

Apaga la hornalla, deja que el agua y el vinagre se enfríen y retira los cubiertos. Enjuaga bien cada pieza, sécalos con una toalla limpia y guárdalos. También puedes realizar una variante con vinagre y bicarbonato para retirar los pegotes y manchas más firmes, espolvoreando los cubiertos con bicarbonato y rociándolos con vinagre.

Para mantener los cubiertos impecables durante más tiempo, lo mejor es lavarlos luego de cada uso con detergente de platos y agua tibia. Evita refregar los cubiertos delicados para no marcar el metal y nunca los guardes mojados en el cajón de cubiertos.

¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en casa?

Ahora que ya sabes qué significa la técnica del vinagre y los cubiertos, solo debes ponerla en práctica. A continuación te comparto algunos otros usos del vinagre en el hogar, ideales para explotar al máximo todas sus cualidades y componentes.

vinagre blanco
El vinagre de limpieza es más efectivo para limpiar, pero no sirve para trucos de alimentos

El vinagre de limpieza es más efectivo para limpiar, pero no sirve para trucos de alimentos

  • El vinagre es bueno para cocinar algunos alimentos como carnes, huevos y pastes. El ácido del vinagre mejora la textura y cocción.
  • Si colocas un vaso de vinagre dentro de la heladera se van todos los malos olores.
  • Un poco de vinagre y agua en un rociador sirven para limpiar las hojas de las plantas y prevenir la formación de hongos.

Temas relacionados:

Te puede interesar