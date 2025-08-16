Hierve los cubiertos de plata con un poco de vinagre: ¿qué significa?

El vinagre es un producto natural y ácido que nunca debe faltar en tu cocina. No solo por su sabor intenso y rico, también por sus enormes propiedades de limpieza, antifúngicas, desengrasantes y desodorizantes.
¿Qué significa el truco del vinagre y los cubiertos de plata? Esta técnica de abuela es muy efectiva para mantener los cubiertos siempre limpios y como nuevos. A continuación te comparto el paso a paso para realizar el procedimiento sin cometer errores ni dañar los cubiertos.
Esta técnica es muy efectiva para los cubiertos de plata y también para los de madera, siempre y cuando seques bien el material para que no se llene de hongos y humedad.
El vinagre es un producto natural que se obtiene por fermentación de frutas o destilación química. Cuando se combina con agua y se lleva al fuego, el aumento de temperatura potencia sus beneficios y propiedades de limpieza.
Para realizar este truco, simplemente debes colocar un poco de agua en una olla o sartén con medio vaso de vinagre blanco. Lleva la olla a punto de ebullición en la hornalla y coloca los cubiertos dentro. Deja que hiervan junto con el vinagre durante unos 10 o 15 minutos.
Apaga la hornalla, deja que el agua y el vinagre se enfríen y retira los cubiertos. Enjuaga bien cada pieza, sécalos con una toalla limpia y guárdalos. También puedes realizar una variante con vinagre y bicarbonato para retirar los pegotes y manchas más firmes, espolvoreando los cubiertos con bicarbonato y rociándolos con vinagre.
Para mantener los cubiertos impecables durante más tiempo, lo mejor es lavarlos luego de cada uso con detergente de platos y agua tibia. Evita refregar los cubiertos delicados para no marcar el metal y nunca los guardes mojados en el cajón de cubiertos.
Ahora que ya sabes qué significa la técnica del vinagre y los cubiertos, solo debes ponerla en práctica. A continuación te comparto algunos otros usos del vinagre en el hogar, ideales para explotar al máximo todas sus cualidades y componentes.