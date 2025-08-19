Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que colocar una cucharada de vinagre en la mermelada casera: ¿qué significa?

El vinagre es un ingrediente natural, de origen vegetal e imprescindible en toda cocina. Este producto mejora muchos alimentos, realza sabores y elimina olores

Isabella Brosio
Un truco con vinagre desconocido pero muy efectivo 

El vinagre es un producto económico y versátil que debería estar presente en toda alacena de toda casa. Existen diferentes tipos de vinagres con diferentes grados de acidez, sabores más o menos intensos y usos diversos.

En esta ocasión te voy a compartir una pequeña técnica con vinagre para mejorar el sabor, color y textura de una mermelada de frutas. Toma nota y presta atención para descubrir qué significa este truco de cocina.

vinagre
Con un chorrito de vinagre puedes mejorar casi cualquier alimento

El vinagre apto para alimentos se obtiene a través de la fermentación de ciertos vegetales, legumbres y frutas. Durante el proceso de fermentado se obtiene ácido acético por contacto con el oxígeno del ambiente y la acción de las bacterias presentes en los alimentos.

También existe un vinagre destilado elaborado artificialmente, que se utiliza para limpiar superficies de sarro, manchas de moho y todo tipo de mugre aferrada. Este vinagre no es apto para consumo humano, por eso siempre debes prestar atención a las etiquetas.

Por qué debería colocar vinagre en la mermelada casera: ¿qué significa?

Parece un poco raro o inusual, pero, el vinagre puede mejorar notablemente la mermelada casera de frutas. Este ingrediente actúa como conservante natural de los alimentos, evitando la formación de hongos o el desarrollo de bacterias en la mermelada.

mermelada
Coloca más o menos dos cucharadas de vinagre durante el proceso de cocción de la mermelada

Además, el vinagre proporciona un sabor diferente con un acabado pacido a la mermelada. El chorro de vinagre sirve para equilibrar el dulzor y acidez de la mermelada de cualquier tipo de fruta.

Simplemente, debes añadir 25 ml de vinagre de manzana o sidra por cada medio kilo de fruta. Luego prepara la mermelada con normalidad, siguiendo el procedimiento habitual.

¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en el hogar?

limpiar con vinagre
Utiliza vinagre de limpieza para las manchas más difíciles

  • El vinagre puede ser utilizado en el jardín para repeler ciertas plagas de hongos que afectan a las especies verdes.
  • El vinagre de manzana es muy efectivo para realizar lavados de pies, quitar la caspa del pelo y evitar los hongos en las uñas.
  • Este producto es un desengrasante natural. Combinado con bicarbonato de sodio puede ser utilizado para remover los pegotes de las fuentes de la cocina, ollas y sartenes.
  • Puedes colocar un vaso de vinagre para eliminar los malos olores de la cocina y la heladera.
  • El vinagre se puede utilizar en la cocina para mejorar la textura y sabor de ciertos alimentos. Por ejemplo, un chorro de vinagre en el agua de cocción de las verduras, carnes y pastas, favorece la cocción y realza los sabores.

