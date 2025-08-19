Por qué hay que colocar una cucharada de vinagre en la mermelada casera: ¿qué significa?

El vinagre es un producto económico y versátil que debería estar presente en toda alacena de toda casa. Existen diferentes tipos de vinagres con diferentes grados de acidez, sabores más o menos intensos y usos diversos.
En esta ocasión te voy a compartir una pequeña técnica con vinagre para mejorar el sabor, color y textura de una mermelada de frutas. Toma nota y presta atención para descubrir qué significa este truco de cocina.
El vinagre apto para alimentos se obtiene a través de la fermentación de ciertos vegetales, legumbres y frutas. Durante el proceso de fermentado se obtiene ácido acético por contacto con el oxígeno del ambiente y la acción de las bacterias presentes en los alimentos.
También existe un vinagre destilado elaborado artificialmente, que se utiliza para limpiar superficies de sarro, manchas de moho y todo tipo de mugre aferrada. Este vinagre no es apto para consumo humano, por eso siempre debes prestar atención a las etiquetas.
Parece un poco raro o inusual, pero, el vinagre puede mejorar notablemente la mermelada casera de frutas. Este ingrediente actúa como conservante natural de los alimentos, evitando la formación de hongos o el desarrollo de bacterias en la mermelada.
Además, el vinagre proporciona un sabor diferente con un acabado pacido a la mermelada. El chorro de vinagre sirve para equilibrar el dulzor y acidez de la mermelada de cualquier tipo de fruta.
Simplemente, debes añadir 25 ml de vinagre de manzana o sidra por cada medio kilo de fruta. Luego prepara la mermelada con normalidad, siguiendo el procedimiento habitual.