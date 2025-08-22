¿Qué pasa si hiervo vinagre y eucalipto en una olla?: dos ingredientes poderosos

Por su parte, el vinagre también es un ingrediente natural que se obtiene por fermentación de frutas y alimentos. Ambos ingredientes se pueden combinar perfectamente para elaborar un limpiador de pisos casero.

El vinagre se encarga de eliminar las manchas del piso, los pegotes y algunos tipos de bacterias y hongos. El eucalipto proporciona un aroma exquisito a la mezcla, llenando la casa de frescura.

limpiar pisos Utiliza un trapo de piso limpio para colocar la mezcla de vinagre y eucalipto

Simplemente, debes colocar agua en una olla con media taza de vinagre, de manzana o de alcohol. Deja que hierva y añade unas cuantas hojas de eucalipto. Coloca la mezcla fría en un pulverizador y rocía los pisos de la casa.

Puedes guardar el limpiador casero en un frasco y usarlo siempre que haga falta. También puedes colocar algunas gotas de un aceite esencial de frutas o flores.

Estos ingredientes también se pueden combinar para crear una mezcla repelente en el jardín y ahuyentar algunas plagas, hongos e insectos dañinos. Dos ingredientes con enormes beneficios.

Otros ingredientes naturales que pueden combinarse con vinagre

El vinagre se lleva muy bien con varios ingredientes. Sin embargo, existen algunas advertencias que no deberías ignorar al utilizar vinagre. Lo mejor es no combinarlo con productos de limpieza industriales y potentes como la lavandina, el cloro o el amoniaco, puede ser muy peligroso.

vinagre blanco Evita el uso de vinagre en superficies con pintura, pantallas digitales y telas delicadas