Potus fuerte y alegre: coloca un chorro de vinagre en tu planta y espera a ver los resultados

El vinagre es tu mejor aliado en el hogar. Este producto natural y ácido puede salvar a tus plantas de interior del deterioro o marchitamiento

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio
El vinagre es muy bueno para las hojas

El vinagre es muy bueno para las hojas, tallos y raíces de la planta de potus. 

Cada planta, árbol o flor que cultivamos en el hogar tiene necesidades y cuidados diferentes. La planta de potus es una planta de interior de crecimiento rápido, versátil y muy noble. Con un poco de vinagre puedes proteger a tu potus y mantenerlo siempre hermoso.

potus
Una planta hermosa y de fácil cuidado.

Por qué debería colocar vinagre en las plantas de interior: un potus contento y sano

Existe un viejo truco de jardinería y vinagre que puede proteger, revivir y salvar a tus plantas. El vinagre tiene propiedades antifúngicos y ácidas que sirven para eliminar los hongos de las superficies.

Justamente, las plantas se encuentran en constante exposición a la humedad y la plagas fúngicas que pueden deteriorar sus hojas, tallos y raíces si no se tratan a tiempo.

Puedes combatir las plagas de hongos gracias al vinagre. Para realizar esta técnica en el hogar, simplemente debes colocar en un pulverizador partes iguales de agua y vinagre y rociar las hojas de las plantas, o la tierra.

rociar planta
Rocía las plantas cada 15 días con vinagre.

El ácido del vinagre regula el pH de las plantas del hogar y el sustrato de las mismas. Además, evita la acumulación de cal, sarro o minerales que provienen del agua del grifo en la tierra.

El olor intenso del vinagre puede espantar a ciertos insectos que llegan a las plantas en busca de alimento. Por ejemplo, elimina las moscas de la fruta o los insectos que aparecen en el interior de la casa.

Finalmente, el vinagre proporciona hierro a la tierra de las plantas, un elemento clave para su desarrollo y crecimiento sanos. Sin embargo, hay que medir bien la proporción de vinagre y la frecuencia de riego con este ingrediente, ya que, en exceso, puede ser malo.

Cuidados y recomendaciones para mantener la planta de potus en el hogar

La planta de potus adora la humedad del ambiente. Esta especie disfruta mucho de los espacios húmedos como el baño o la cocina, pero, esto no significa que le guste el agua excesiva en la tierra. Prefiere un sustrato drenado y apenas mojado.

hojas de planta de potus
Poda las hojas y raíces cada cierto tiempo para que tu planta crezca de manera más uniforme.

En cuanto al sol, el potus es una planta que necesita de bastante luz para crecer, pero no disfruta de las habitaciones o espacios del hogar con sol directo. Sus hojas se queman fácilmente, aparecen manchas marrones y poco a poco pierden fuerza sus tallos.

Es importante trasplantar la especie y cambiar de maceta cada cierto tiempo. Las raíces del potus necesitan espacio para crecer y muchos nutrientes, por eso lo mejor es renovar la tierra o abonarla con frecuencia.

