El error que puede acabar con la vida de tu planta: nunca pongas el potus al lado de la ventana

¿Por qué nunca deberías colocar tu potus al lado de la ventana?

Este espacio del hogar resulta muy atractivo y cómodo para colocar las plantas de interior. El problema es que no todas las especies disfrutan de las ventanas iluminadas.

El potus adora la luz, pero esto no significa que adore el sol directo. Si colocas tu planta en un ambiente con mucho sol, sus hojas se van a quemar poco a poco hasta caer o morir.

ventana abierta Evita también los ambientes calefaccionados o muy calientes

Lo mismo ocurre con el aire frío y la ventilación. Las ráfagas de viento que entran por la ventana del hogar pueden afectar el bienestar general de la planta de potus, sobre todo en los meses de invierno. Si quieres alargar la vida útil del potus, mantenlo alejado de la ventana o por lo menos con una cortina que filtre el sol y el aire del exterior.

Cuidados básicos de la planta de potus: cómo mantenerla siempre hermosa

Seguro tienes una planta de potus en el hogar y nunca te has preguntado cuál es su origen e historia. Existen muchas variedades de potus, cada uno con su origen y características particulares. Es una planta originaria del Sudeste Asiático, particularmente de Malasia, Indonesia y Nueva Guinea.

rociar potus con agua Utiliza abono natural para nutrir la tierra de la planta