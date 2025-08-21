Inicio Sociedad planta
El error que puede acabar con la vida de tu planta: nunca pongas el potus al lado de la ventana

La planta de potus es una especie noble de interior que se adapta muy bien a los diferentes ambientes del hogar. Sin embargo, la ventana puede ser su enemiga

Isabella Brosio
Lo mejor es tener el potus en alto

Lo mejor es tener el potus en alto, en un lugar húmedo y sin luz directa 

Las plantas de interior son variedades o especies de hojas verdes que se fueron domesticando poco a poco hasta lograr su adaptación plena en los espacios cerrados del hogar.

En su mayoría, este tipo de plantas no requiere de agentes polinizadores como las abejas y se reproducen gracias a sus esquejes o tallos, dos cualidades que favorecen su desarrollo y crecimiento en el interior.

potus
Con los cuidados correctos, el potus puede vivir muchos años y crecer sin problemas

Con los cuidados correctos, el potus puede vivir muchos años y crecer sin problemas

Una de las plantas de hogar más reconocida y popular es el potus, pothos o Epipremnum aureum, una especie de crecimiento rápido, amante de la humedad y los suelos nutritivos. Sin embargo, existen algunos errores comunes o equivocaciones de jardinería que pueden acabar progresivamente con la vida de tu planta de potus.

¿Por qué nunca deberías colocar tu potus al lado de la ventana?

Este espacio del hogar resulta muy atractivo y cómodo para colocar las plantas de interior. El problema es que no todas las especies disfrutan de las ventanas iluminadas.

El potus adora la luz, pero esto no significa que adore el sol directo. Si colocas tu planta en un ambiente con mucho sol, sus hojas se van a quemar poco a poco hasta caer o morir.

ventana abierta
Evita también los ambientes calefaccionados o muy calientes

Evita también los ambientes calefaccionados o muy calientes

Lo mismo ocurre con el aire frío y la ventilación. Las ráfagas de viento que entran por la ventana del hogar pueden afectar el bienestar general de la planta de potus, sobre todo en los meses de invierno. Si quieres alargar la vida útil del potus, mantenlo alejado de la ventana o por lo menos con una cortina que filtre el sol y el aire del exterior.

Cuidados básicos de la planta de potus: cómo mantenerla siempre hermosa

Seguro tienes una planta de potus en el hogar y nunca te has preguntado cuál es su origen e historia. Existen muchas variedades de potus, cada uno con su origen y características particulares. Es una planta originaria del Sudeste Asiático, particularmente de Malasia, Indonesia y Nueva Guinea.

rociar potus con agua
Utiliza abono natural para nutrir la tierra de la planta

Utiliza abono natural para nutrir la tierra de la planta

  • Originalmente, es una planta trepadora de hogar, aunque se puede colocar con las ramas hacia abajo o unida a otras plantas y árboles de interior. Prefiere macetas grandes y con bastante tierra.
  • El potus es una planta de interior que disfruta mucho de los ambientes iluminados pero no con sol directo. La humedad le encanta, sobre todo en el ambiente, contrariamente un sustrato con mucha agua puede ahogar y pudrir las raíces.
  • Esta planta se puede reproducir manualmente por medio de esquejes o ramificaciones en agua. Le gustan las hojas bien limpias para absorber bien la luz solar y los sustratos con muchos nutrientes, minerales y un buen drenaje de agua.

