La persona que tenga una manguera pinchada o sin uso, tiene una joya sin explotar: por qué y para qué sirve

manguera rota Las mangueras suelen pincharse con el mismo uso o por el mal cuidado

Reciclaje: dale una segunda vida a esa manguera vieja

Una de las formas más útiles de reutilizar una manguera pinchada es convertirla en un protector para cables o alambres. Este truco es ideal para quienes tienen un taller, electrodomésticos en el patio o simplemente quieren mantener los cables seguros y ordenados.

El paso a paso es el siguiente:

El primer paso es la limpieza: lava bien la manguera con agua para eliminar polvo o suciedad.

con agua para eliminar polvo o suciedad. Ahora haz un corte: con la ayuda de un cúter o tijera afilada, corta la manguera a la medida del cable o alambre que quieras proteger.

a la medida del cable o alambre que quieras proteger. Haz un corte longitudinal a lo largo de la manguera , de extremo a extremo, para poder introducir el cable.

, de extremo a extremo, para poder introducir el cable. Momento de la colocación: abre la ranura y coloca el cable dentro de la manguera .

. Por último, asegúrate de que el cable quede bien cubierto y, si es necesario, fija los extremos con cinta aisladora.

manguera rota reciclada para guardar cables Imagen creada con IA. Antes de tirar esa vieja manguera toda rota, mejor ponte manos a la obra y crea un protector de cables

De esta manera, una simple manguera rota se convierte en una funda protectora que evita el desgaste de los cables, reduce riesgos eléctricos y mantiene todo más organizado.

Otros usos creativos para una manguera en desuso

Podés crear asas resistentes para baldes o cajas pesadas.

Usarla como borde de protección en mesas o superficies filosas.

Transformarla en un práctico colgador para herramientas de jardín.

Antes de pensar en tirar esa manguera rota o quebrada, piensa en que tienes una joya oculta. Con ingenio, se le puede dar una nueva vida útil, ayudando no solo a ahorrar dinero, sino también a reciclar y cuidar el medio ambiente.