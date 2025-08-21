Laca o barniz: cuál es el mejor producto para proteger tus muebles de madera

Pintar con laca la madera Conoce la diferencia entre la laca y el barniz. Imagen: Pexels

El momento de la aplicación de estos productos también tiene sus diferencias. El barniz es adecuado para exteriores y para superficies que tienen que resistir al desgaste y la exposición a los elementos. La laca, en cambio, es pertinente para aplicaciones en muebles de interiores.

¿Qué es mejor para tus muebles de madera?

Si quieres pintar una superficie de melamina para el interior de casa, y tienes soplete o pistola de pulverización, la opción más recomendable es la laca. Cuando usas este producto en un soplete, el acabado quedará más fino y mejor que un barniz, además de que secará más rápido.

Si buscas un producto para proteger la madera que sea fácil de aplicar con brochas, el barniz es la solución. Se extiende muy bien sobre el soporte y generalmente no quedan marcas rayadas en la superficie barnizada.

barniz jpg La laca y el barniz son igual de válidos para proteger maderas. Imagen: Freepik

En conclusión, se puede decir que para la madera de interior es más adecuada la laca. En cambio, para exteriores el barniz dura más ya que tiene la capacidad de soportar la lluvia, los rayos ultravioletas e incluso la humedad ambiental.