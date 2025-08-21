Inicio Sociedad muebles
Laca o barniz: cuál es el mejor producto para proteger tus muebles de madera

Entre tanta variedad de productos, te ofrecemos una guía simple para que aprendas a proteger tus muebles de madera y que luzcan relucientes

Paula García
Protege tus muebles de madera con laca o barniz. Imagen: Pexels

La laca y el barniz son productos de acabado que suelen aplicarse en muebles de madera y otras superficies, para proteger y mejorar apariencia. Sin embargo, son pocas las personas que saben cuál es la diferencia entre ambos. En este artículo te explicamos las características de las lacas y barnices para que elijas el mejor producto para proteger tus muebles.

A pesar de que son similares y los dos se usan principalmente para interiores, como muebles, puertas y objetos decorativos, estos productos tienen diferencias en su composición. La laca se compone de resinas sintéticas o naturales disueltas en un solvente, mientras que el barniz se compone de aceites, resinas y/o solventes.

Además, estos productos se pueden distinguir por su apariencia, mientras que la laca se seca más rápido y tiende a tener un acabado más brillante y duro, el barniz, por otro lado, tiene un acabado más suave y satinado.

Pintar con laca la madera
Conoce la diferencia entre la laca y el barniz. Imagen: Pexels

El momento de la aplicación de estos productos también tiene sus diferencias. El barniz es adecuado para exteriores y para superficies que tienen que resistir al desgaste y la exposición a los elementos. La laca, en cambio, es pertinente para aplicaciones en muebles de interiores.

¿Qué es mejor para tus muebles de madera?

Si quieres pintar una superficie de melamina para el interior de casa, y tienes soplete o pistola de pulverización, la opción más recomendable es la laca. Cuando usas este producto en un soplete, el acabado quedará más fino y mejor que un barniz, además de que secará más rápido.

Si buscas un producto para proteger la madera que sea fácil de aplicar con brochas, el barniz es la solución. Se extiende muy bien sobre el soporte y generalmente no quedan marcas rayadas en la superficie barnizada.

barniz jpg
La laca y el barniz son igual de v&aacute;lidos para proteger maderas. Imagen: Freepik

En conclusión, se puede decir que para la madera de interior es más adecuada la laca. En cambio, para exteriores el barniz dura más ya que tiene la capacidad de soportar la lluvia, los rayos ultravioletas e incluso la humedad ambiental.

