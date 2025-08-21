Créditos Hipotecarios del IPV: paso a paso para inscribirse a una casa con cuotas de 250 mil pesos

Al igual que las demás líneas de créditos hipotecarios que dispone el IPV, las cuotas de esta vivienda son sociales, es decir que son sumamente bajas. Para calcular su valor, hay que tener en cuenta que no puede superar el 25% del valor del ingreso del propietario.

Entre los principales requisitos para este crédito hipotecario del IPV, se destacan los siguientes:

Ingreso Familiar Mínimo: $1.217.039 a $2.604.660

Aplicable a vivienda única.

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.

En esta línea, en particular de créditos hipotecarios del IPV, es necesario contar con el terreno previo, pero a su vez da la libertad de armar la casa de acuerdo al tamaño de vivienda que pretendamos, y con base en eso, también se conocerá el valor de la cuota. Al tratarse de cuotas sociales, se manejan montos que van entre los 243 mil pesos y 520 mil pesos para los créditos hipotecarios.

Créditos hipotecarios de IPV: cómo inscribirme a una vivienda con cuotas bajas

Desde el IPV indicaron que la inscripción se puede hacer por internet desde su página web oficial. Este crédito hipotecario no requiere de un gran despliegue, y es que tan solo necesita seguir algunos pasos.

El IPV detalla que los pasos a seguir para el crédito hipotecario son los siguientes: