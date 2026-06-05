"Estoy impactado": Mario Pergolini se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari

"Impactado"

La atmósfera en el estudio se transformó de inmediato en una mezcla de pesadumbre y desconcierto. Pergolini confesó estar "asombradísimo" y no pudo evitar señalar la escalofriante coincidencia del destino.

"De hecho empezamos el programa hoy como viernes con Los Red... pero te juro empezamos con los redondos de Ricota todo el día. Increíble", relató el conductor, agregando que se sentía "impactado de no de la noticia y de la coincidencia del momento".

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Mientras la información circulaba, Pergolini se dirigió a su invitado para disculparse por el abrupto cambio de tono en el aire. "Perdóname Gonzalo que que te estoy desvirtuando el sentido lógico que tenía esta nota", le dijo a Bonadeo, luego de haber estado compartiendo fotos personales junto al músico apenas minutos antes del anuncio.

El conductor describió la velocidad del impacto digital comentando que la noticia "estalló ahora todo Twitter".

Hacia el final del anuncio, se permitió una breve reflexión sobre el estado de salud que el artista venía atravesando en el último tiempo. "Bueno menos mal pues estaba sufriendo, ¿no? nosotros somos más egoístas que eso", reflexionó, sugiriendo que, a pesar del dolor de la pérdida, el fallecimiento ponía fin a un proceso de padecimiento físico.