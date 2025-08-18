Cómo consumir la verdolaga, el yuyo que crece sólo en el jardín y muchas personas arrancan

Aporta vitaminas A, B y C, las cuales son perfectas para tratar enfermedades en pulmones, riñones e hígado. También aporta magnesio, calcio, potasio (regula la función renal), hierro (interviene en el transporte de la energía de todas las células), melatonina (regula el ciclo del sueño), etc.
Es una planta diurética, depurativa, hipoglucemiante y antioxidante. Contribuye a mantener una piel sana y sin imperfecciones como acné, puntos negros, etc. Si la conviertes en una pasta, puedes aplicarla en la piel a modo de cataplasma para cuando te has quemado.
Verdolaga
La verdolaga puede ser consumida cruda o cocida.
¿Cómo se puede consumir la verdolaga?
La verdolaga puede ser consumida de diversas maneras, como por ejemplo:
- Sus hojas y tallos pueden cocinarse (hervidos o al vapor) y ser consumidas como acompañamiento de carnes (pollo, cerdo, carne vacuna, incluso pescado) debido a su valor en oxalatos.
- Puedes añadir un poco de sus hojas secas y molidas en licuados o sopas. También puedes secar sus hojas, trituralas y usarlas como condimento o especie.
- Sus semillas secas y molidas se utilizan como harina para panes y otras preparaciones de panificados.
- Sus hojas se pueden hervir y luego consumir como un té o infusión. Tiene que aprovecharse por sus efectos digestivos y analgésicos.