Por qué hay que mojar con vinagre los vidrios del auto: ¿qué significa?

El vinagre es un líquido natural ácido que se obtiene al fermentar vegetales y frutas. Para este truco puedes utilizar vinagre de alimentos o destilado de limpieza, siempre rebajados con agua.
Si te preguntas qué significa este viejo truco, aquí está la respuesta. Preparando una solución de vinagre blanco y agua puedes ablandar y remover los restos de caca de paloma pegados en las ventanas del auto.
El excremento de paloma puede deteriorar la pintura del auto. Coloca la mezcla de agua y vinagre con un pulverizador, deja que actúe por unos minutos y remueve con un paño blando, nunca utilices estropajos o gamuzas con metal.
También puedes ablandar el excremento de paloma con agua tibia y un poco de bicarbonato de sodio, aunque el vinagre es mucho más ácido y corrosivo para este tipo de manchas.
Podemos limpiar otras partes del auto con vinagre blanco. Este producto es muy natural y efectivo. Puedes rociar las llantas del auto con una solución de agua y vinagre, pulir los espejos retrovisores, cristales y ventanas.
Además, el vinagre es muy bueno y poco abrasivo cuando se trata de eliminar malos olores en el interior del auto o desengrasar algunas partes muy percudidas como los faros.
También puedes usar vinagre blanco de limpieza para quitar las manchas de los tapizados, alfombras y asientos de tela, siempre en su justa medida para no llenar todo el auto de olor a vinagre ni generar humedad en los tejidos.
Evita que el vinagre entre en contacto con los tapizados de cuero y la pintura del auto, puede opacar o corroer estas superficies progresivamente.
También puedes utilizar el vinagre para otros asuntos del hogar, tales como la cocción de alimentos vegetales, huevos, pastas y legumbres. El vinagre apto para consumo mejora la textura y cocción de los productos.
Finalmente, puedes limpiar con vinagre otras partes del hogar como el baño, las paredes con moho, los espejos, el horno, las fuentes con mucha grasa y el interior de la heladera.