Con vinagre y un ingrediente secreto: cómo dejar las plantillas de los zapatos impecables

Paso a paso y con vinagre: cómo dejar las plantillas de los zapatos como nuevas

Para realizar este truco de abuela, antiguo y efectivo, vas a necesitar dos ingredientes naturales que combinan muy bien juntos: vinagre y bicarbonato de sodio. Pero ten mucho cuidado, no hay que mezclar directamente el vinagre puro con unas cucharadas de bicarbonato de sodio, esto puede generar un efecto químico bastante efervescente.

plantillas de zapatos Nunca mezcles estos ingredientes con cloro o lavandina.

Coloca en una fuente o balde las plantillas de los zapatos. Espolvorea bicarbonato de sodio con una cuchara por encima de las plantillas y reserva. En un recipiente con pico pulverizador prepara una mezcla de vinagre y agua. Coloca partes iguales de los ingredientes. Pulveriza las plantillas, previamente espolvoreadas con bicarbonato de sodio, con la mezcla de agua y vinagre. Deja reposar las plantillas de los zapatos para que los ingredientes hagan efecto. Enjuaga y refriega con bastante agua, deja secar completamente y vuelve a repetir el proceso de ser necesario. Así de simple, con un poco de vinagre y bicarbonato de sodio, puedes dejar las plantillas de todos tus zapatos impecables, sin olor ni restos de mugre.

¿Qué otras cosas puedo limpiar con vinagre y bicarbonato de sodio?

El vinagre y el bicarbonato de sodio, al unirse, potencian sus propiedades y beneficios de limpieza. Estos ingredientes se pueden usar para eliminar las manchas amarillas de la ropa blanca o limpiar las suelas de los zapatos muy percudidas.

vinagre y bicarbonato No son productos peligrosos ni tóxicos, muy seguros para limpiar la casa.

También puedes desinfectar el inodoro, lavamanos y ducha con una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre. Relacionado con lo anterior, ambos ingredientes se pueden mezclar para destapar las cañerías del baño, la cocina y limpiar la pileta de los platos en profundidad.

Finalmente, puedes usar un poco de bicarbonato de sodio espolvoreado con unas gotas de vinagre para ablandar la grasa de las fuentes del horno y las sartenes de la cocina.