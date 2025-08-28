Adiós a la parrilla tradicional: el invento que disfrutarán los fanáticos del asado

Lejos de parecerse a una parrilla tradicional, este invento electrónico convierte cualquier cocina en un centro de ahumado. Mediante un sistema avanzado de filtración activa, transforma el humo real de la leña en aire caliente, evitando molestias o riesgos.

Denominado como GE Profile Smart Indoor Smoker, lo cierto es que el secreto de este invento tiene una doble fuente de calor. Una quema pellets, la otra cocina los alimentos.

Como si lo del asado dentro de casa fuera poco, tienes que saber que este ahumador inteligente puede conectarse al celular mediante la app SmartHQ, lo que permite iniciar o monitorear la cocción desde cualquier parte. Además, se integra con asistentes como Alexa y Google Home para comandos de voz.

invento, carne

Cuando este invento salió a la luz, el debate se encendió inmediatamente: algunos creen que en un futuro puede dejar obsoleto el uso de la parrilla como la conocemos, mientras que otros no cambian por nada el ritual de hacer un asado. Solo el tiempo dirá quién tiene la razón.

Consejos a la hora de hacer un asado en la parrilla