La lengua a la vinagreta es una de las recetas clásicas argentinas más económicas y sabrosas.
Recetas: Lengua a la vinagreta casera
La clave para que la lengua a a vinagreta quede en su punto justo es tener en cuenta la proporción entre aceite y vinagre, que debe ser 1/2 taza de vinagre cada 1 taza de aceite.
Para que la vinagreta tenga un sabor concentrado, se puede preparar el día anterior. De esa manera, se amalgaman los sabores. ¿Qué necesitas para esta receta?
Ingredientes:
- 1 lengua de vaca
- 1/2 taza de aceite
- 1 taza de vinagre
- 3 dientes de ajo
- 3 cucharadas de perejil
- Sal y pimienta
- Condimentos: laurel, romero y tomillo
La lengua a la vinagreta lleva lengua de vaca, vinagre, aceite y condimentos como perejil, ajo, laurel, romero y tomilloñ
Cómo elaborar la receta de Lengua a la vinagreta, paso a paso
- Primero, en una olla, coloca la lengua con agua y lleva a hervir. Agrega sal, pimienta, laurel, romero y tomillo. Cocina por tres horas hasta que quede tierna y retírala del fuego.
- Deja reposar la lengua en la misma olla con agua hasta que esté tibia. Luego, retira la piel y deja reposar y enfriar en la heladera antes de rebanarla.
- Mientras tanto, en un bowl, coloca ajo picado, perejil, sal, pimienta, aceite y vinagre. Revuelve bien.
- Por último, filetea la lengua y distribuye capas de fetas y la vinagreta. Repite el proceso entre capa y capa.
La lengua a la vinagreta es una receta de la abuela que, generalmente, se consume en ocasiones especiales como Navidad, Año Nuevo o cumpleaños familiares. Sin embargo, es una comida fría que se puede disfruta ren cualquier momento.
La mejor manera de comer lengua a la vinagreta es con mayonesa de ajo o dentro de un sánguche de pan casero.