Ñoquis de papa con puré instantáneo: la receta rápida y fácil con 5 ingredientes y en 10 minutos

Es 29, el día perfecto para comer ñoquis. El puré instantáneo es un ingrediente perfecto para elaborar muchas recetas, como esta comida

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La receta de los ñoquis de papa con puré instantáneo es rápida y fácil. Foto: iStock.

¡Es 29, día de ñoquis! Si hay un a jornada especial para meter las manos en la masa, es hoy. Como indica la tradición, te queremos compartir una de las recetas más fáciles y rápidas para elaborar esta comida abundante que une a toda la familia.

De verdad es la más sencilla. Para preparar esta receta de ñoquis caseros vamos a utilizar un paquete de puré de papas instantáneo, lo que acelera el tiempo de elaboración. Como guarnición, vamos a hacer una exquisita salsa boloñesa y ya tienes resuelto el 29.

Recetas: ñoquis de papa con puré instantáneo

Ingredientes:

  • 1 paquete puré instantáneo de papa
  • 1 huevo
  • 2 cdas. de queso rallado
  • Nuez moscada
  • 2 tazas de harina

Cómo preparar la receta de ñoquis de papa con puré instantáneo

  1. Primero, prepara el puré instantáneo siguiendo las indicaciones del paquete, pero sin manteca.
  2. A continuación, agrega sal, nuez moscada, huevo y queso rallado. Mezcla bien y, por último, agrega la harina de a poco hasta formar una masa.
  3. Luego, toma porciones de la masa, enharina un poco la mesada y haz los bastoncitos. Córtalos y pasas por la ñoquera o por los cabos de un tenedor.
  4. Cocina los ñoquis de papa con puré instantáneo en una olla con agua hirviendo y sal. Una vez que suban, estarán listos.
La receta de los ñoquis de papa con puré instantáneo es sencilla, práctica y perfecta para disfrutar el 29.

Receta de la salsa boloñesa para ñoquis de papa

Ingredientes:

  • 400 gramos de carne molida
  • 1 cebolla
  • 1 morrón
  • 1 diente de ajo
  • 400 gramos de puré de tomate
  • Condimentos: orégano, ají molido, pimentón, comino.
La salsa boloñesa es perfecta para acompañar los ñoquis de papa caseros.

Procedimiento:

  1. Para elaborar la salsa bolognesa, sofríe las verduras picadas y condimenta bien.
  2. Luego, agrega la carne molida y sazona con pimentón, ají, sal y pimienta.
  3. Vierte el puré de tomates y dejá que se cocine. Una vez ista, puedes usarla para acompañar los ñoquis caseros.

