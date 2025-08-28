Ñoquis de papa con puré instantáneo: la receta rápida y fácil con 5 ingredientes y en 10 minutos

¡Es 29, día de ñoquis! Si hay un a jornada especial para meter las manos en la masa, es hoy. Como indica la tradición, te queremos compartir una de las recetas más fáciles y rápidas para elaborar esta comida abundante que une a toda la familia.
¡Es 29, día de ñoquis! Si hay un a jornada especial para meter las manos en la masa, es hoy. Como indica la tradición, te queremos compartir una de las recetas más fáciles y rápidas para elaborar esta comida abundante que une a toda la familia.
De verdad es la más sencilla. Para preparar esta receta de ñoquis caseros vamos a utilizar un paquete de puré de papas instantáneo, lo que acelera el tiempo de elaboración. Como guarnición, vamos a hacer una exquisita salsa boloñesa y ya tienes resuelto el 29.
Ingredientes:
Ingredientes:
Procedimiento: