Cómo preparar cebollitas en escabeche en vinagre: la receta de la conserva que sale deliciosa

Lo mejor de esta receta, es qué si se realiza con apenas un par de ingredientes y en cuestión de días, ya se puede disfrutar de un manjar para disfrutar solo o en familia, en una picada o como plato principal junto a otros alimentos.

Las cebollitas en escabeche se distinguen por su sabor particular y es una de las recetas preferidas de los que amantes que suelen elaborar conservas de todo tipo.