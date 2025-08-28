Inicio Recetas Receta
Cómo preparar cebollitas en escabeche en vinagre: la receta de la conserva que sale deliciosa

Es muy simple de elaborar esta receta de cebollitas en escabeche, que es ideal para conservar y comer en una picada, por ejemplo

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de cebollitas en escabeche se hace con simples ingredientes y pasos muy fáciles de hacer.

Entre todas las recetas que una persona puede preparar en conserva, las cebollitas en escabeche son muy populares. Se destacan porque es una receta lleva muy pocos ingredientes, pasos fáciles de hacer y el resultado es espectacular.

Lo mejor de esta receta, es qué si se realiza con apenas un par de ingredientes y en cuestión de días, ya se puede disfrutar de un manjar para disfrutar solo o en familia, en una picada o como plato principal junto a otros alimentos.

Las cebollitas en escabeche se distinguen por su sabor particular y es una de las recetas preferidas de los que amantes que suelen elaborar conservas de todo tipo.

Se pueden hacer infinitas variedades de recetas de cebollitas en escabeche, pero casi ninguna sale como una que se propone en el sitio cookpad, que se destaca por su simpleza.

La receta de cebollitas en escabeche es fácil de hacer.

Receta de cebollitas en escabeche

Casi nadie discute que las cebollitas en escabeche son un manjar para degustar a cualquier hora del día y que se hacen con ingredientes muy escasos:

Ingredientes

  • 1.500 kilos de cebollitas chicas
  • 2 litros de vinagre de vino
  • 4 dientes de ajo
  • Sal y pimienta
  • Opcional: laurel o pimiento
Las cebollitas en escabeche lleva simples ingredientes y son ideales para comer en una picada.

Paso a paso de la receta de cebollitas en escabeche

  1. Lo primero que se hace en esta receta, es conseguir unas buenas cebollitas chicas en una verdulería de confianza.
  2. Pelar y lavar con abundante agua cada una de las cebollitas para luego secarlas con servilletas de papel o un repasador. Realizarles dos cortes en forma de cruz.
  3. En un frasco grande, lavado y esterilizado, ir colocando las cebollitas hasta que se llene. De vez en cuando ir agregándole dientes de ajos. Y si se eligió laurel y pimiento, también.
  4. En un recipiente aparte colocar el vinagre de vino, sal y pimienta. Revolver bien. incorporar al frasco grande de las cebollitas hasta que se llene y tapar con una tapa o una bolsita de nylon bien ajustada con piola.
  5. Hay que esperar al menos dos semanas para que las cebollitas estén listas. Reservar el lugar fresco y seco antes de saborearlas.
El sabor a vinagre hacen de esta receta una de las más elaboradas por los amantes de las conservas.

