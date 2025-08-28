Este es el mejor pan para desayuno.

Este es el mejor pan para desayuno.

Una de las mayores ventajas que tiene la freidora de aire es que nos permite tener pan fresco todos los días, y algunas recetas llevan muy pocos ingredientes y además se cocinan muy rápido. Este es el caso de este pan ideal para el desayuno, que puedes tener listo en cinco minutos con tu air fryer.

Otro de los beneficios es que con algún pequeño cambio, también es apto para que lo coman los celíacos. Sólo debes conseguir algún tipo de harina sin gluten y goma xantana, un espesante muy utilizado en la comida para celíacos.

Puedes probar diferentes formas para esta receta de freidora de aire.

Puedes probar diferentes formas para esta receta de freidora de aire.

Receta del pan más rápido en la freidora de aire

Ingredientes

  • 6 cucharadas de harina con levadura (también funciona con harina sin gluten + 1/3 cucharadita de goma xantana)
  • 4 cucharadas de yogur natural espeso (como griego, de soja o de coco)
    Elige bien el tamaño del pan para que salga bien cocido.

    Elige bien el tamaño del pan para que salga bien cocido.

Preparación

  1. Mezcla la harina y el yogur en un tazón para formar una masa.
  2. Con las manos enharinadas, forma una bola, amasa y luego dale forma de barra o salchicha ancha usando tus manos.
  3. Cocina en la freidora de aire a 180°C durante 5 minutos (déjalo un par de minutos más si aún está crudo).
  4. Si no tienes freidora de aire, hornea en el horno convencional durante 12-15 minutos.
  5. Consume inmediatamente.

Aprovecha esta receta para comer un pan saludable, esponjoso y muy sencillo de preparar. Además siempre tendrás pan fresco y recién cocido para que tus desayunos sean los mejores.

