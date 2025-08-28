Otro de los beneficios es que con algún pequeño cambio, también es apto para que lo coman los celíacos. Sólo debes conseguir algún tipo de harina sin gluten y goma xantana, un espesante muy utilizado en la comida para celíacos.

forma-pan.jpg Puedes probar diferentes formas para esta receta de freidora de aire.

Receta del pan más rápido en la freidora de aire

Ingredientes

6 cucharadas de harina con levadura (también funciona con harina sin gluten + 1/3 cucharadita de goma xantana)

4 cucharadas de yogur natural espeso (como griego, de soja o de coco) pan.webp Elige bien el tamaño del pan para que salga bien cocido.

Preparación

►TE PUEDE INTERESAR: La receta de pizza para freidora de aire que está lista en solo 15 minutos

Mezcla la harina y el yogur en un tazón para formar una masa. Con las manos enharinadas, forma una bola, amasa y luego dale forma de barra o salchicha ancha usando tus manos. Cocina en la freidora de aire a 180°C durante 5 minutos (déjalo un par de minutos más si aún está crudo). Si no tienes freidora de aire, hornea en el horno convencional durante 12-15 minutos. Consume inmediatamente.

Aprovecha esta receta para comer un pan saludable, esponjoso y muy sencillo de preparar. Además siempre tendrás pan fresco y recién cocido para que tus desayunos sean los mejores.