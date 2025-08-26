Sabores intensos: el bodegón porteño que ofrece carnes a la parrilla, pastas y mariscos

Bodegones y restaurantes de comida casera hay numerosos en los barrios porteños, pero en pleno corazón de La Paternal, los amantes de la cocina casera pueden encontrar a Viejo Mundo Bodegón, un auténtico tesoro gastronómico que conquista por su propuesta sabrosa y profundamente argentina.
Viejo Mundo Bodegón tiene una carta que combina la clásica parrila argentina con los más exquisitos productos de mar, y por eso, se ganó el corazón de los porteños y turistas que buscan saborear platos exquisitos y abundantes.
Este clásico bodegón porteño atrae a sus visitantes por la exquisita variedad de carnes asadas a la parrilla, acompañadas con las típicas ensaladas o una bandeja de crujientes papas fritas para completar el mejor menú.
Los amantes de los productos de mar también tiene un lugar en Viejo Mundo Bodegón, con la mejor variedad de pescados y mariscos para aquellos paladares exigentes, en un lugar que se destaca por mantener vivo su estilo de bodegón porteño, donde las pastas tambien tiene un destacado protagonismo.
Este restaurante mantiene viva la esencia del bodegón de antaño: porciones generosas, atención cálida, cocina casera y una ambientación que invita a relajarse y disfrutar sus platos.
La carta de Viejo Mundo está basada en tres grandes pilares que son los siguientes:
El salón principal mantiene la estética clásica con mesas de madera, manteles cuadriculados y cocina a la vista, donde los aromas de la parrilla y las salsas invitan a quedarse a compartir la charla con amigos, que también tienen el espacio exterior para comer al aire libre el espacio exterior con toldo ofrece una opción cómoda y protegida, ideal para cualquier estación.
Viejo Mundo Bodegón no solo destaca por su cocina: también es una opción muy práctica para quienes se mueven por la ciudad. Es fácilmente accesible en transporte público o en auto, con la ventaja de estar alejado del circuito gastronómico más turístico.
Ubicado estratégicamente en la esquina de la avenida Warnes y Raulies, Viejo Mundo Bodegón atiende a sus clientes de martes a domingo de 11.30 a 24, en pleno barrio de La Paternal, muy cerca del Parque La Isla.