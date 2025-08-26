Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $10.000 se puede conseguir un buen plato de pasta. Las dos variedades que se ofrecen a este precio son tallarines o ñoquis de papa. En tanto que los ravioles o los sorrentinos pueden llegar a valer hasta $15.000.

bodegón kimberley 3 El bodegón Kimberley, en medio de un club de Buenos Aires. Foto: Google

Kimberley ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de milanesas con distintos acompañamientos, pollo en distintas versiones y parrilladas.

El bodegón está ubicado sobre calle Joaquín V González al 3.238, dentro de las inmediaciones de Villa Devoto donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.