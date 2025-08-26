El bodegón Kimberley

El bodegón Kimberley, en medio de un club de Buenos Aires.

Foto: Google

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece una buena promoción para comer pastas.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de las pastas económicas. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegón kimberley 2
El bodegón que ofrece pastas económicas

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Kimberley. En este mítico lugar donde la pasta es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $10.000 se puede conseguir un buen plato de pasta. Las dos variedades que se ofrecen a este precio son tallarines o ñoquis de papa. En tanto que los ravioles o los sorrentinos pueden llegar a valer hasta $15.000.

bodegón kimberley 3
Kimberley ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de milanesas con distintos acompañamientos, pollo en distintas versiones y parrilladas.

El bodegón está ubicado sobre calle Joaquín V González al 3.238, dentro de las inmediaciones de Villa Devoto donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

